Gre za enega izmed vrhuncev prazničnega dogajanja v deželi tam spodaj, ki letos praznuje že deseto obletnico. Od začetka decembra pa vse do božiča pročelje katedrale zažari vsak dan ob pol devetih zvečer, pisane projekcije z različnimi motivi pa se na njem izrisujejo vse do enajste ure.

Le eden izmed decembrskih "obrazov" sydneyjske katedrale. Foto: EPA

Dogajanje popestrijo še različni pevski zbori na stopnicah katedrale, ki prepevajo božične pesmi, prireditev je za vse obiskovalce brezplačna. Na trgu so parkirani tudi številni kulinarični tovornjački, ki ponujajo številne tople napitke, sladolede in prigrizke v izobilju, organizatorji pravijo, da si seveda lahko obiskovalci hrano in pijačo prinesejo tudi s sabo, a ob tem poudarjajo: "Ne pozabite, da imamo brezalkoholno politiko!"