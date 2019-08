Nizozemec Ron Toekook je namreč na Facebooku ustvaril dogodek, v katerem 31. oktobra vabi na "ogled brexita s plaže". Novi britanski premier Boris Johnson namreč vztraja, da bo takrat Združeno kraljestvo v vsakem primeru zapustilo EU, z dogovorom ali brez njega.

In Nizozemci bodo na to pripravljeni.

Foto: Facebook

Udeležbo je potrdilo že 10.000 ljudi, še več kot 60.000 pa jih dogodek zanima. "To bo lepo slovo od dobrega prijatelja, ki odhaja na razburljivo pustolovščino, vendar morda ni preveč bister," je organizator Toekook povedal za nizozemsko tiskovno agencijo ANP, njegove izjave pa so hitro povzeli še drugi mediji.

Zabava z razgledom

Udeležencem obljublja "sedenje na ležalniku ob nizozemskem krompirčku, francoskem vinu in nemškem pivu ter s pogledom na Otok, ki se zapira sam vase".

Dogodek namreč pripravlja na zahodu Nizozemske, na plaži Wijk ann Zee, seveda prav nasproti Velike Britanije.

Toekook pojasnjuje, da je poslovilna zabava logična poteza Nizozemcev, ki je že stoletja ekonomsko, politično in kulturno tesno povezana s to državo.

Na Facebooku so hitro svoj lonček pristavili še drugi napovedani udeleženci dogodka in že začeli izbirati tudi glasbo. Go Your Own Way ‒ Fleetwood Mac, I Want to Break Free ‒ Queen, London Calling ‒ The Clash in Hello (from the other side) pevke Adele so le nekateri izmed zbadljivih predlogov.