V UKC-ju Maribor je uveden izreden nadzor. Foto: BoBo

Po poročanju Večera naj bi posebna komisija preverjala (ne)upravičene vpoglede zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev v zdravstveno dokumentacijo napadene mariborske sodnice, ki se je po za zdaj še nerazjasnjenem junijskem napadu ob prihodu domov zdravila v UKC-ju Maribor.

Nadzor naj bi se začel na začetku tega tedna, v mariborskem kliničnem centru pa so uvedbo nadzora Večeru potrdili. Komisija, ki so jo imenovali v UKC-ju Maribor, naj bi preverjala kar 249 strani oziroma več kot 5000 vpogledov v njene izvide. Ugotavljali naj bi, ali so zdravstveni delavci in sodelavci sodelovali pri zdravljenju pacientke oziroma ali so nezdravstveni delavci upravičeno vpogledovali v kartoteko. Po pisanju Večera naj bi preverjali obdobje enega tedna po hospitalizaciji bolnice.

Na ministrstvu za zdravje so zatrdili, da konkretnega internega notranjega nadzora niso zahtevali, da pa so že marca vsem javnim zdravstvenim zavodom zaradi zaznanih kršitev na področju nepooblaščenih vpogledov zdravstvenih delavcev v zdravstveno dokumentacijo bolnikov poslali poziv, da v najkrajšem možnem času pristopijo k izvedbi izrednih notranjih nadzorov.

Prav tako so novembra lani vsem javnim zdravstvenim zavodom poslali dopis, v katerem so jih opozorili, da varstvo osebnih podatkov predstavlja izjemno občutljivo področje, kjer so kakršne koli zlorabe oziroma nedovoljena ravnanja nedopustna.

Sodnica vzela partnerja v bran

Primer mariborske okrajne sodnice je junija dvignil ogromno prahu, a za zdaj ostaja neraziskan. Policija je sicer ovadila sodničinega partnerja, vendar ga je sodnica pozneje vzela v bran in ovadila neznanega storilca. Kot je sporočila, se partnerja ne boji in zato tudi ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja. Ob tem je izrazila željo, da se prenehata "gonja in klevetanje njene družine z nepreverjenim in neresničnim pisanjem".

S Policijske uprave Maribor so takrat sporočili, da razumejo, v kakšnem položaju je oškodovanka, vseeno pa ne nameravajo polemizirati s člani njene družine in komentirati razmer v družini. Mariborsko tožilstvo je od njih zahtevalo dopolnitev kazenske ovadbe, zato kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil, preverjanje okoliščin in druge operativne ukrepe.