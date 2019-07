Sodnico je neznani storilec napadel in hudo poškodoval v neposredni bližini njenega doma. Foto: Televizija Slovenija

"Edino, kar bom povedala o naši družini, je, da A. H. ni bil nikoli fizično nasilen, bil je sočuten, ljubeč in zelo dober oče. Prav tako nisem nikoli nobeni sodelavki ali prijateljici govorila, da je bil nasilen. To je laž. Če bi samo enkrat položil roko name, bi zvezo z njim takoj prekinila in se odselila, saj nisem tip ženske, ki bi prenašala kakršno koli nasilje. Če ne bi bilo tako, ga ne bi takoj po napadu poklicala in se nanj obrnila za pomoč," je prek hčerke sporočila sodnica, ki se zaradi posledic brutalnega napada 16. junija še vedno zdravi v mariborski bolnišnici.

Dodala je, da je ovadbo podala zoper neznanega storilca, in ne zoper A. H. Policiji je 27. junija povedala, da se počuti ogroženo, vendar "od A. H., temveč od neznanega storilca kaznivega dejanja, zoper katerega je podana kazenska ovadba".

"Želim da se preneha objavljanje neresnic"

Kot je še sporočila, ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja, saj se A. H. ne boji. "Ohranjal me je pri zavesti, ko sem se borila za življenje. Glede na navedena dejstva želim, da se nemudoma preneha pisati in objavljati neresnice, saj te ustvarjajo negativno mnenje in posledično dolgoročno škodijo meni in moji družini," je še sporočila sodnica.

Sodnica mariborskega okrožnega sodišča je bila tarča napada v nedeljo, 16. junija, malo po polnoči pred domačo hišo v mariborski mestni četrti Pekre. Zaradi hudih poškodb se še vedno zdravi v bolnišnici.

Kriminalisti ovadili partnerja

Napad je sprožil številne odzive v javnosti, saj so se pojavila ugibanja, da je bil povezan z njenim sodniškim delom. Policija je preiskovalne postopke vodila tako v smeri sodničinega poklicnega dela in zasebnega življenja. Kriminalisti so po obširni preiskavi nato 24. junija vložili kazensko ovadbo zoper sodničinega partnerja, saj so prepričani, da je bil napad povezan z njenim zasebnim življenjem.

Tožilstvo zoper osumljenca ni predlagalo pripora, zato mu je policija izrekla ukrep prepovedi približevanja. Na podlagi pritožbe pa je preiskovalna sodnica slovenjgraškega sodišča ta ukrep razveljavila, ker je menila, da zanj niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Njeni odločitvi je pritrdil tudi zunajobravnavni senat okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.