Foto: Televizija Slovenija

V Levici so prepričani, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot ga poznamo zdaj, ni stvar izbire, saj obvezno zdravstveno zavarovanje krije le 80 odstotkov stroškov v zdravstvu, zato je za dostopnost vseh zdravstvenih storitev nujno plačevati tudi zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zavarovanje. A ta način je gluh za socialni položaj ljudi. "Vsak mora namreč plačati 35 evrov na mesec, oziroma 420 evrov letno, ne glede na to, ali je menedžer s 5000 evri plače, delavec na minimalni plači ali upokojenec s 400 evri pokojnine," opozarjajo. Za zaposlenega, ki prejema minimalno plačo, to znese kar 60 odstotkov ene plače, upokojencu s 400 evri pokojnine pa zavarovanje na leto vzame več kot eno celo pokojnino.

"Dostop do zdravstva je temeljna človekova pravica, ki bi jo morali brezpogojno uživati vsi. Ob rastočih stroških dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – leta 2009 je položnica znašala 22 evrov, letos bo že 35 evrov – pa je to za revne upokojence, kmete zaposlene z nizkimi plačami, samozaposlene in prekarce z nizkimi dohodki – ta vse teže dosegljiva," je poudaril koordinator Levice Luka Mesec.

V stranki zato predlagajo spremembe – ukinitev dopolnilnega zavarovanja in prenos bremen na socialno pravično porazdelitev v obveznem zavarovanju ter novim prispevkom na kapitalske dohodke. ”Po ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo imela velika večina prebivalcev in prebivalk Slovenije večji razpoložljiv dohodek," je prepričan poslanec Miha Kordiš.

Prihranek bi predstavljali tudi stroški, ki si jih zase vzamejo zdravstvene zavarovalnice. "Med letoma 2008 in 2018 so zasebne zavarovalnice za lastne administrativne stroške porabile kar 515 milijonov evrov. To je denar, ki bi ga slovenski zdravstveni sistem krvavo potreboval, a je namesto za nujne naložbe v zdravstvo in krajšanje čakalnih dob šel za plače menedžerjev, administracijo in oglaševanje," so zapisali v stranki.

Koalicijske stranke niso navdušene nad pogojevanji Levice

Predlog zakona bo Levica v državnozborski postopek vložila do konca septembra. Do takrat naj bi se še usklajevali s koalicijo, ki pa nad soliranjem stranke ni navdušena. Koalicijske partnerice načeloma sicer podpirajo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa so nezadovoljne z grožnjami Levice, da bo v primeru nesprejetja tega predloga glasovala proti proračunu.

"Zdravstvo je tako pomembna tema, da si ne zasluži nobenega pogojevanja katerekoli stranke," je napoved Levice o koncu sodelovanja s koalicijo komentiral vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. V stranki se z osnovno idejo strinjajo, saj so predlagali vključitev zaveze o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja tudi v koalicijsko pogodbo. Han še pričakuje, da bo to tudi tema koalicijskega sestanka pred četrtkovo sejo vlade, prvo po počitnicah.

Tudi v SMC-ju načeloma podpirajo ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Je pa po besedah vodje poslanske skupine Igorja Zorčiča ta tema tako pomembna, da bi morala nastajati v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, ki ima vpogled v dogajanje v zdravstvu in podatke o posledicah teh sprememb. "Dvomim, da bi lahko bil predlog Levice, sploh ob pogojevanju, ustrezen in bi rešil to vprašanje," je dejal Zorčič. Opozoril je, da so finančne posledice ukinitve tega zavarovanja velike, preko 500 milijonov evrov. "Samo po sebi pa je tudi zgovorno, da je Levica predlog najprej predstavila na novinarski konferenci, šele nato koaliciji," je dejal Zorčič.

V SAB si želijo, da bi zaveze iz koalicijskega sporazuma uresničevali s koalicijskimi partnerji in Levico, tako pa "smo znova priča soliranju Levice". Zakonsko rešitev o tako pomembni stvari bi morala po njihovem prepričanju vložiti vlada, ne zgolj ena stranka. Sami bi sicer predlagali uvedbo dopolnilnega zavarovanja v obliki, da bi zavarovalnice lahko ponujale nadstandard, ne pa storitev, ki bi morala biti del obveznega zavarovanja.

Tudi iz DeSUS so sporočili, da se s predlogom Levice predhodno niso seznanili in so za to zjutraj izvedeli iz medijev, zato se do predloga ni mogla opredeliti. "Zelo neobičajno je, da o reševanju tako pomembnih vprašanj v koaliciji prej izvemo iz medijev, namesto, da bi nam jih predstavil predlagatelj. Še bolj pa bode v oči to, da Levica skače v zelje pristojnemu ministrstvu, ki se intenzivno ukvarja s to problematiko in pripravlja ustrezne analize ter možne rešitve," so navedli v DeSUS.

V LMŠ se na predlog Levice še niso odzvali.

Levica za odpravo dopolnilnega zavarovanja

Ministrstva pripravljajo simulacije

Na ministrstvu za zdravje sicer tudi sami iščejo rešitev vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Z ministrstvom za finance pripravljajo različne simulacije, je zdravstveni minister Aleš Šabeder povedal v intervjuju za STA. Tudi on je kot eno možnosti omenil dvig prispevne stopnje. Čudi pa ga, da Levica hiti s svojim predlogom.

Medtem ko v Levici poudarjajo, da se je koalicija Marjana Šarca dvakrat zavezala k ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Prvič v koalicijski pogodbi, drugič pa v sporazumu o sodelovanju z Levico. Za nas je to ključen ukrep to jesen in temelj našega nadaljnjega sodelovanja s koalicijo,” je poudaril Mesec.