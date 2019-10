"3.719.853 evrov je trenutna številka, a lahko si upam trditi, da je to še brez sponzorskih in donatorskih pogodb, ki od včeraj dalje polnijo poštni nabiralnik," je na današnji novinarski konferenci povedala predsednica društva Larisa Štoka.

Foto: Televizija Slovenija

Opisala je, kako so ves čas zbiranja sredstev, ki so prihajala z vseh koncev in krajev, "čutili hvaležnost, hkrati pa tudi odgovornost do vseh ljudi, ki so kakor koli darovali".

Denar bo po njenih besedah torej porabljen za Krisovo zdravljenje in rehabilitacijo. "Od tu dalje bomo vedno povedali, koliko zneska še imamo, tako da sem prepričana, da bo Kris na neki način pomagal vsem drugim otrokom, ki potrebujejo pomoč. Želimo pa to nadaljevati na poti svojega društva, v katerega zaupamo, in veseli smo, da vanj zaupate tudi vsi vi," je Štokova poudarila, kako je bilo z akcijo izkazano zelo veliko upanje v dobrodelnost.

"Smo zelo veseli, da bomo lahko z denarjem, ki je ostal, risali nove nasmehe – to priložnost sta nam ponudila Kris in njegova družina, ki nam je kot društvu zaupala njegovo življenje v roke. In potrudili se bomo, da tega na noben način ne bomo izigrali. O ostanku denarja si želimo tudi transparentno in sprotno poročati – z imeni in stroški," je dodala.

"Krisu ste omogočili prihodnost"

Na novinarski konferenci sta bila tudi Krisova starša, neizmerno hvaležna vsej Sloveniji.

"Upam, da bo naš sin zdrav in bomo imeli normalno življenje," je dejal njegov oče Mateo. "Hvala, ker ste omogočili našemu Krisu prihodnost. Naši družini ste dali novo upanje," pa so čustva premagala Krisovo mamo Ano.

Foto: MMC RTV SLO

Zdravilo dostopno le v ZDA

Širna Slovenija je sredstva zbirala za 19-mesečnega Krisa iz Kopra, ki ima spinalno mišično atrofijo, za zdravljenje z zdravilom Zolgensma, ki je trenutno dostopno le v ZDA, obenem pa še izjemno drago, saj stane kar 2,3 milijona evrov.

S prošnjo za pomoč pri zbiranju sredstev so se obrnili na javnost in doživeli izjemen odziv. Ob izjemni medijski podpori so se aktivirali številni posamezniki, društva, podjetja, dobrodelne organizacije, športni klubi, kulturne institucije in nevladne organizacije, celo politika.

Dobrodelni so bili košarkarji, nogometaši in odbojkarji ter številni glasbeniki. Zbiranju denarja so se pridružili tudi mnogi lokali.