Na Kitajskem so se zaradi epidemije močno podražili izdelki iz svinjskega mesa. Foto: AP

Kot je opozoril Mark Schipp, predsednik Svetovne organizacije za zdravje živali, bi lahko množični pogin privedel do pomanjkanja svinjine in dviga cen teh proizvodov. "Menim, da bo ta živalska vrsta preživela, a gre za največjo grožnjo prašičereji do zdaj. Obenem je to največja grožnja kakršni koli reji živali v naši generaciji."

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen, ki se hitro širi med prašiči z neposrednim stikom z okuženo živaljo, tako živo ali poginulo, ali prek okužene krme in klopov. Cepivo za to bolezen ne obstaja, virus pa ni nevaren za ljudi.

Afriška prašičja kuga kosi med prašiči, za ljudi pa ni nevarna. Foto: AP

V zadnjih letih se je bolezen razširila predvsem na Kitajskem, kjer živi polovica vse populacije prašičev na svetu. Afriška prašičja kuga je razširjena tudi v drugih azijskih državah, medtem ko v Afriki, Južni Ameriki, nekaterih delih Evrope in na Karibih, kjer je v preteklosti prihajalo do velikih izbruhov te bolezni, tokrat niso tako ogroženi. Zaradi kuge je do zdaj v 50 državah umrlo več sto milijonov prašičev, samo na Kitajskem okoli 100 milijonov.

V skrajnem primeru bi lahko po ocenah strokovnjakov na Kitajskem poginilo do 70 odstotkov vseh prašičev oziroma okoli 350 milijonov teh živali. Ta grožnja je že povzročila rast cen svinjine ‒ letos se je podražila za 70 odstotkov, ni pa izključeno, da bo ob koncu leta v primerjavi z lanskim letom dražja kar za 100 odstotkov. Zaradi pomanjkanja svinjine so kitajske oblasti ukinile carine na uvoz svinjine iz ZDA, iz Evrope pa izvažata velike količine svinjine na Kitajsko predvsem Nemčija in Španija.

Kitajska proizvede in poje dve tretjini vse svinjine na svetu.