Eden izmed predlaganih načrtov centra. Foto: MIZŠ

Izgradnja Centra znanosti je načrtovana v Trnovem v Ljubljani, center pa bo demonstracijski objekt, namenjen promociji in popularizaciji znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in vseživljenjskega učenja.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ugotavljajo, da znanost nujno potrebuje tudi boljšo promocijo in popularizacijo, saj da se o znanosti in raziskavah pri nas govori premalo in na napačen način. Eden od načinov, kako izboljšati prepoznavnost in ugled znanosti in javnosti približati razumevanje znanosti, pa je zbrati predstavnike raziskovalne in izobraževalne infrastrukture na enem mestu, torej v Centru znanosti.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo center preko vzpostavitve prostorskih in delovnih pogojev za vzpostavitev interaktivnih eksperimentov in programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom populariziral znanost, raziskovanje, inovativnost ter navduševal mlade za študij naravoslovnih in tehničnih ved. Učinki, ki jih bo projekt dosegal, po njihovih navedbah presegajo učinke, ki jih lahko doseže ena sama organizacija.

Hiša eksperimentov v Ljubljani. Foto: Promocijsko gradivo/DAP

Kos: To je kraja ideje

Vladni predlog pa je razburil ustanovitelja in direktorja Hiše eksperimentov Miho Kosa, ki ga je označil kot krajo ideje. Kot je povedal za Slovensko tiskovno agencijo, je državo za ustrezno hišo eksperimentov nagovarjal že od leta 2000, pri čemer jim je prestavil celoten idejni načrt, skupaj z opisi aktivnosti, prostori, ki bi jih potrebovali, in predvidenimi stroški.

Ker je kazalo, da je šel ta projekt v pozabo, je nato Kosa zelo presenetila gesta ministrstva, da je začelo ta projekt brez Hiše eksperimentov. Naknadno so bili sicer v projekt povabljeni, a "če nekdo prevzame tvoj projekt in trdi, da je v tem projektu veliko originalnih aktivnosti, potem pa vidiš, da so v resnici te aktivnosti že del tega, kar Hiša eksperimentov že obdeluje, je potem malo čuden občutek".

"Zaupali smo državi dobrih 20 let, nikjer pa ne vidim zaupanja države," je še dejal Kos. Pojasnil je, da so državi predlagali tudi javno-zasebno partnerstvo, po katerem bi država zgradila infrastrukturo in našla koncesionarja, ki bi upravljal z objektom. "Ne govorim, da mora biti to Hiša eksperimentov, vendar pa mora biti izbira koncesionarja na bazi referenc, kompetenc in kvalitet, in ne na bazi poznanstev ali pa skupnih igranj na dvorišču," je kritičen Kos.

Ministrstvo: Gre za povezovanje in sodelovanje



Na ministrstvu na očitke odgovarjajo, da projekt Centra znanosti ne zasleduje parcialnih interesov, pač pa temelji na povezovanju in sodelovanju vseh ključnih deležnikov. V ta namen so objavili povabilo za sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč in izvajanju aktivnosti ter k sodelovanju sprva povabili Institut Jožef Stefan, Zavod 404 in Hišo eksperimentov. Slednja je kljub večkratnim pozivom ministrstva sodelovanje zavrnila, so še zapisali na ministrstvu.

Medtem se je na predsednika vlade Marjana Šarca z odprtim pismom obrnila skupina strokovnjakov iz znanstvenih centrov, direktorjev, raziskovalcev, komunikatorjev znanosti, oblikovalcev razstav, delavcev v izobraževanju in učiteljev z različnih delov sveta, ki so v zadnjih 20 letih sodelovali s Hišo eksperimentov. V pismu ugotavljajo, da je eden od najmanjših centrov znanosti v Evropi tudi eden od najbolj dinamičnih, inovativnih in vplivnih.

"Kot člani mednarodne skupnosti komuniciranja znanosti se običajno veselimo vsakič, ko nastaja nov center znanosti. Tokrat pa se bojimo, da bi trenutni vladni projekt lahko zavrl - ali celo uničil - zagon in strokovno znanje, ki sta se v Sloveniji razvijala več kot dve desetletji," so zapisali.

"Zakaj bi z novim projektom tvegali, da bo nastala škoda prvemu slovenskemu centru znanosti, namesto da bi mu pomagal rasti," se sprašujejo. Hiša eksperimentov je namreč dobila izjemen zagon in velik ugled na mednarodni ravni, ta zagon pa bi lahko ugasnil, če bo v istem mestu nastal nacionalni center znanosti, ki bo konkurenčen Hiši eksperimentov, hkrati pa bo imel nacionalno podporo in prepoznavnost, so še zapisali v pismu.