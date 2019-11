Google je ubral drugačno pot kot Facebook ali Twitter. Foto: Reuters

Politične kampanje tudi ne bodo več mogle križati svojih podatkovnih baz morebitnih volivcev z Googlovo bazo uporabnikov, da bi merili na posameznike na platformah, kot sta YouTube in Googlov iskalnik, poroča BBC.

Novo politiko bo Google začel v Združenem kraljestvu "v enem tednu", v EU-ju do konca leta, drugje po svetu pa s 6. januarjem 2020. V Združenem kraljestvu bodo namreč 12. decembra predčasne parlamentarne volitve.

Kampanje bodo pa še vedno lahko z oglasi merile na ljudi na podlagi starosti, spola in lokacije.

V Googlu so ob tem dodali, da bodo ukrepali glede očitno zavajajočih izjav v oglasih, s čimer se bodo razlikovali od Facebooka.

Njegov ustanovitelj in glavni izvršni direktor Mark Zuckerberg je namreč pred kratkim dejal, da Facebook ne bo preverjal resničnosti oglasov političnih kandidatov in kampanj.

Še en tehnološki velikan, Twitter, pa se je odločil povsem onemogočiti politično oglaševanje.

Google se tako umešča nekako v sredino med različnimi pristopi omenjenih podjetij. Iz podjetja so še sporočili, da se zavedajo pomena "robustnega političnega dialoga kot pomembnega dela demokracije", a da pričakujejo, da bo število političnih oglasov, glede katerih bodo morali ukrepati, "zelo omejeno".

Glede na navade brskanja po spletu, recimo katere novičarske portale ljudje obiskujejo, Google predvidi, ali so politična prepričanja nekoga nagnjena v levo ali v desno.

V ZDA, ne pa tudi v drugih državah, vključno z Združenim kraljestvom, imajo politične kampanje možnost meriti na ljudi na podlagi njihovih političnih nagnjenj.

Križanje podatkov ne bo več mogoče

A v drugih državah so lahko politične kampanje naložile svoje lastne sezname stikov, recimo bazo podatkov strankarskih članov, v Google, ki je nato te stike prekrižal s svojimi uporabniki, da bi oglasi prišli neposredno do teh ljudi. To zdaj ne bo več mogoče.

A oglase bodo lahko kampanje še vedno uvrstile ob določenih tipih vsebin, kot so videoposnetki o nogometu ali članki o gospodarstvu.

Google bo na posebni strani objavljal informacije o izbrisanih oglasih, ne bo jih pa tudi prikazal.

Politično oglaševanje predstavlja razmeroma majhen del Googlovih prihodkov od oglaševanja, ki so v letu 2018 znašali 116 milijard dolarjev.

Googlovi podatki medtem kažejo, da je bilo po marcu letos v politično oglaševanje v Združenem kraljestvu vloženih le 171.250 funtov (199.900 evrov).

V ZDA pa so politične kampanje za oglase na Googlu po maju 2018, odkar Google objavlja te podatke za to državo, porabile 128 milijonov dolarjev.

Največ, 8,5 milijona, so od takrat v te namene porabili v kampanji ameriškega predsednika Donalda Trumpa.