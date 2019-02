Približno pol ure po izstrelitvi se je Beresheet uspešno ločil od druge stopnje rakete in začel dvomesečno potovanje do površja Lune. Foto: SpaceX

Izstrelitev se je zgodila ob 2.45 po našem času s Cape Canaverala na Floridi, ZDA.

Posnetek izstrelitve:

Uporabili bodo SpaceX-ovo raketo Falcon 9, torej bomo lahko spremljali tudi poskus pristanka prve stopnje rakete.

Sondo Beresheet je izdelalo izraelsko podjetje SpaceIL, sprva za znani natečaj Xprize, odkar je ta spodletel, pa čisto na lastno pest. Gre za 160-kilogramsko, za večji pralni stroj veliko napravo.

Na Mesecu bo pristala čez približno dva meseca, za zdaj velja datum 11. april. Delovala pa bo le dva zemeljska dneva, saj nima sistema za uravnavanje temperature in jo bo dolgi lunarni dan scvrl.

Dva meseca za pot do našega naravnega satelita veliko. Podjetje si je rezerviralo precejšnje časovno okno za več obletov Zemlje in utirjenje v tirnico okoli Lune, postopno in varno izvedbo, saj gre za zahteven podvig. Kako zahteven, priča dejstvo, da so do zdaj na Mesecu uspešno pristale le ZDA, Rusija in Kitajska.

SpaceIL upa, da bo s podvigom ustvaril t. i. dogodek Apollo in sprožil razcvet vesoljske industrije v državi.

Raketa Falcon 9 bo tokrat v orbito ponesla satelit indijske družbe Pasifik Satelit Nusantara, Beresheet je stranski tovor. Foto: SpaceX

Beresheet je prva beseda v hebrejski Bibliji, pomeni "na začetku" ali pa kar geneza.

Lunarni Bubka

Beresheet ni statični pristajalnik, temveč premikov zmožna platforma. Svoj pristajalni motor bo uporabljal za skoke naokoli po Luni. Predviden je vsaj en 500-metrski.

Misija spada na seznam najzanimivejših vesoljskih letos. Stala je od 90 do 100 milijonov evrov, kar je najmanjši račun za fizično raziskovanje Lune do zdaj. Denar so večinoma prispevali zasebni donatorji, piše BBC.

Misija je (potencialen) vir nacionalnega ponosa za Izraelce, vanjo so investirali številni izraelski posamezniki in podjetja. Leta 2011 ustanovljeno podjetje SpaceIL upa, da bo sprožilo preporod vesoljske industrije v državi. Foto: EPA

Bolj za navdušenje in posel, manj znanost

Od misije ni pričakovati odmevnih znanstvenih dosežkov, saj gre v prvi vrsti za tehnološki test in tudi nacionalni projekt, s katerim želijo v Izraelu dvigniti nacionalno zavest in navdušenje nad raziskovanjem vesolja. Med drugim vsebuje "časovno kapsulo" z izraelskimi simboli in spomini, pa tudi "lunarno knjižnico". Več o njej spodaj.

Znanstveni instrument je en sam, merilec magnetnega polja, izdelan na nemškem inštitutu Weizmann, in bo dejaven tako med spustom kot med skoki naokoli. Z njim želijo preveriti lokalne magnetne anomalije okoli Morja jasnosti, ki so ... nepojasnjene že od 70. let, ko jih je odkrila sovjetska odprava. Jedro Meseca namreč ne proizvaja globalnega magnetnega polja, kljub temu pa je najti lokalna.

Nasa je prispevala laserski retroreflektor, ki bo pomagal poiskati natančno lokacijo naprave, pa še komunikacijski kanal prek sistema DSN. V zameno bo dobila magnetne podatke.

Računalniško generirana podoba Beresheeta med spuščanjem na Mesec. Foto: SpaceX

Kaj je zasebno in kaj državno

Pojasnilo terja izraz "prva zasebna misija". Beresheet bo prva sonda, katere razvoj, pot in delovanje so financirali (pretežno) zasebniki in ki jo bo v celoti izvedlo zasebno podjetje. To pa še ne pomeni, da je na Mesecu pristala prva sonda, ki jo je izdelalo zasebno podjetje. Nasa in druge vesoljske agencije namreč razvoj opreme redno naročajo ravno pri – zasebnikih. Primer: vesoljsko ladjo Apollo je zgradilo podjetje North American Rockwell (danes del Boeinga), lunarni pristajalnik pa Grumman. A ker sta to storila po naročilu in plačilu Nase, agencija pa je opremo tudi upravljala, se šteje, da gre za državno sfero.

Posli na vidiku

SpaceIL si obeta nadaljnje posle za Evropsko vesoljsko agencijo. Vzpostavila je partnerstvo z nemškim podjetjem OHB System, Esi pa bo ponujala prostor na hipotetičnih prihodnjih pristajalnikih, poroča Spacenews.com. Ob podpisu sporazuma je bil prisoten tudi generalni direktor Ese Jan Wörner, zato nosi težo.

V številkah: 2 x 1,5 metra - dimenziji 160 kilogramov - masa naprave 400 kilogramov - masa goriva 90 milijonov evrov - stroški, vključno z izstrelitvijo 2 dneva - predviden čas delovanja

Še veliko jih je v nizkem štartu

SpaceIL je nastal ob Googlovi pobudi XPrize, ki je ponujala 20 milijonov dolarjev prvemu zasebniku, ki bi uspešno pristal na Mesecu, tam prevozil 500 metrov in medtem nazaj pošiljal visokoločljivostni video. Sprožena je bila leta 2008, lani pa je postalo jasno, da nobenemu izmed šestih sodelujočih podjetij ne bo uspelo ujeti roka. Natečaj je bil odpovedan, toda podjetja niso vrgla puške v koruzo in tako bomo letos poleg Beresheeta predvidoma videli še več strelov proti našemu naravnemu satelitu.

Predvidena lokacija pristanka. Foto: SpaceIL

Nemška skupina PTScientists bo septembra poskusila z dvema roverjema znamke Audi in semensko kapsulo. Predvidoma decembra bo poskusila še indijska ekipa TeamIndus, ki želi pristati v bližini ostankov misije Apollo 17, pa mednarodni Synergy Moon in še japonski Hakuto.

Če vključimo še države: že januarja letos je Kitajska s Čange 4 prvič dosegla oddaljeno stran Meseca in tam prvič dosegla celo vzklitje rastline, konec leta bo s Čange 5 poskusila prinesti nazaj kak kilogram sivega prahu. Že aprila pa bo Indija poskusila s Čandrajanom 2. To je več pristankov na Luni v enem letu, kot jih je bilo v preteklih 45 letih.

KNJIŽNICA NA LUNI: V Beresheetu se skriva t. i. lunarna knjižnica, delo fundacije Arch Mission, ki si prizadeva za arhiviranje in ohranitev človeškega znanja. Gre za 100-gramsko napravo, ki vsebuje 25 nikljevih ploščic, vsaka je debela le 40 mikronov. Na njih je shranjenih za 30 milijonov strani človeške zgodovine in civilizacije, knjig, enciklopedij (med drugim Wikipedije), učbenikov, fotografij. Načrtovali so jo za vsaj milijardo let trajanja. Za vsak primer, če gre na Zemlji kaj narobe in bodo časovne kapsulice po vesolju edini pričevalec o ogljičnih življenjskih oblikah na tretjem kamnu od Sonca. Foto: Arch Mission

Prvi zasebnik okoli Lune po nesreči

Prva komercialna misija se je zgodila leta 2014. Takrat je Kitajska na polet okoli Lune in nazaj poslala kapsulo Čange 5-T1., pravzaprav test povratne kapsule za prej omenjeno misijo Čange 5. Prostor na isti raketi je zakupilo nizozemsko podjetje LuxSpace. 14-kilogramski "sopotnik" je ostal pritrjen na zgornjo stopnjo rakete in jo spremljal vse do Lune in nazaj, kjer se je vrnil v atmosfero. Smisel milijon dolarjev vrednega projekta 4M je bil preizkusiti zmožnosti radioamaterjev pri sledenju objektom v vesolju. Tovor je celotno pot oddajal signale, LuxSpace pa je ciljno občinstvo pozvalo, naj se nanj osredinijo. Oblet Lune je izvedel po nesreči, saj bi se po prvotnem načrtu moral skupaj z zgornjo stopnjo ustaviti prej in krožiti okoli Zemlje.