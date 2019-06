Odredbo za hišno preiskavo je izdalo slovenjgraško sodišče. Foto: BoBo

Hišna preiskava se je zavlekla pozno v noč, po končani hišni preiskavi pa naj bi, kot so poročali mediji, policisti s seboj odpeljali partnerja napadene sodnice. S policijske uprave Maribor so v današnji izjavi za javnost potrdili pridržanje enega človeka, več vsebinskih podrobnosti pa policisti niso podali. Trenutno obravnavajo samo tega človeka, nadaljnja preiskava pa bo pokazala, ali je bilo v dejanje vpletenih več ljudi. Policisti so hišne preiskave opravljali na podlagi odredbe slovenjgraškega sodišča po več opravljenih pogovorih s sodelavci, sorodniki in sosedi.

V hišni preiskavi so policisti iskali predmete, ki bi bili povezani s kaznivim dejanjem, sodelovali so tudi sodnomedicinski strokovnjaki. Več podrobnosti policisti v javnost še niso podali, saj bodo to storili, ko bo preiskava končana. Trenutno poteka tako v smeri povezanosti kaznivega dejanja s službenim kot tudi zasebnim življenjem sodnice.

Sodnico napadli, ko se je vračala domov

Ružičevo so neznanci napadli prejšnjo nedeljo malo po polnoči, ko se je vračala domov, in jo hudo poškodovali. Neuradno naj bi jo napadli s kijem.

Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.