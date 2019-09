Zoran Janković, župan Ljubljane, na odkritju kipa Ekvorne 28. avgusta 2019. Foto: BoBo

Ljubljanski župan Zoran Janković je o odpisu skoraj 29 milijonov evrov dolga trem podjetjem, ki so v lasti njegovih sinov, povedal: "Vedno sem govoril, da verjamem sodiščem, in absolutno, če velja za druge, velja tudi za moja sinova. Ne morejo biti izločeni, ne morejo biti, že tako so na slabšem. In vas zdaj zelo zanima, da sklep vrhovnega sodišča da tudi tu prav mojima sinovoma. Jaz pa pravim, da da, da je absolutno zakonita."

Po odločitvi okrožnega sodišča, ki je potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo tudi podjetju Electa Holding, bodo upniki dobili le pet odstotkov svojega denarja. "Bilo bi mogoče zanimivo, pa tudi razumljivo vaše vprašanje, če bi se upniki pritoževali. Pa se ne."

A kdo so pravzaprav upniki? Za poenostavljeno prisilno poravnavo jih je glasovalo sedem od dvanajstih. Ključno vlogo pa naj bi tudi tokrat odigrala Jan Bec, lastnik več podjetij, sicer tesno povezan z družino Janković, in njegovo podjetje Glanc.

Že pred dvema letoma je sodišče odobrilo odpis dolgov Electe inženiring, osrednje družbe poslovnega omrežja družine Janković. Podjetju so odpisali kar 90 odstotkov dolga v vrednosti 16 milijonov evrov, poroča Televizija Slovenija. Foto: BoBo

"Ne me spraševati o operativnem vodenju, vprašajte me kaj o mestu," je pozval ljubljanski župan.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec pa pojasnjuje: "Če se seveda upniki odločijo za prisilno poravnavo, je to njihova pravica. Kakšen je pa razlog, da so se to odločili, je to seveda druga stvar. Lahko tudi razlog, ki ni čisto etičen."

Čeprav Damijan Janković in Jure Janković ne bosta vrnila denarja številnim upnikom, pa sta svojemu očetu vrnila najmanj tri milijone evrov. KPK je namreč ugotovil, da je ljubljanski župan na svoj bančni račun prejel 208 tisoč evrov iz verižnega prenakazovanja med računi podjetij v vplivnem krogu družine.

"Jaz sem zahteval revizijo in revizija je ugotovila, da je bil postopek, ki ga je speljal KPK pod vodstvom Štefaneca, pravilen. Jaz bom šel na ustavno sodišče," je komentiral župan.

Kljub pravnomočnim odločbam komisije se seveda tistim, ki se tako ali drugače obremenjeni z nečednimi ravnanji, v tej državi nič ne zgodi.

Na KPK-ju tako razmišljajo, da bi znova predlagali možnost odpoklica župana.