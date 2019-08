Electa inženiring je bila prva v skupini Electa Holding, ki je šla v prisilno poravnavo. Dve leti pozneje so dolgove odpisali še krovni družbi. Foto: BoBo

Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč v četrtek potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bodo upniki dobili le pet odstotkov svojega denarja. Že pred dvema letoma je sodišče odobrilo odpis dolgov Electe inženiring, osrednje družbe poslovnega omrežja družine Janković. Podjetju so odpisali kar 90 odstotkov dolga v vrednosti 16 milijonov evrov, poroča Televizija Slovenija.

Prva je šla v prisilno poravnavo Electa inženiring

Electa inženiring, v kateri si je Damijan Janković delil lastništvo z bratom Juretom, se je v težavah znašla zaradi upada naložb v kriznih letih in slabega ugleda zaradi postopkov finančne uprave in pojavljanja Electe v več kriminalističnih preiskavah zoper župana Zorana Jankovića in njegova sinova. Electa tako ni dobivala novih poslov in je v zadnjih letih kopičila izgube, njena osnovna dejavnost pa sta inženiring in tehnično svetovanje pri gradbenih projektih. Electa inženiring je kot prva iz skupine v postopku prisilne poravnave, ki se je tudi pravnomočno končala. Lani sta postopka prisilne poravnave stekla še za Electo Naložbe in Electo Holding, krovno družbo v skupini.

Sinovoma Jankovića odpisali večmilijonski dolg

Očetu vrnila najmanj tri milijone

Čeprav Damijan in Jure Janković ne bosta vrnila denarja številnim upnikom, pa sta svojemu očetu Zoranu Jankoviču vrnila najmanj tri milijone evrov. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je ljubljanski župan na svoj bančni račun prejel 208 tisoč evrov iz verižnega prenakazovanja med računi podjetij v vplivnem krogu družine. Ta nakazila so po mnenju komisije obremenjena s korupcijskim tveganjem, je poročala TV Slovenija.