Policija je pojasnila, da naj bi osumljenci oškodovali gospodarsko družbo za osem milijonov evrov. Foto: BoBo

V Abanki so potrdili, da je NPU pri njih opravil preiskavo "z namenom pridobitve arhivske dokumentacije iz poslov s stranko". Izpostavili so, da Abanka ni osumljenec v zadevi, so jih pa kriminalisti pozvali k predložitvi dokumentacije. V Abanki so dodali, da kot običajno z organi pregona konstruktivno sodelujejo, delo pa nemoteno poteka dalje.

Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da predkazenski postopek vodijo zoper 16 fizičnih oseb. "Preiskovalci obravnavajo sume kaznivih dejanj, povezanih s prevzemom gospodarske družbe z območja mariborske policijske uprave, s katerimi so si osumljenci na škodo prevzete gospodarske družbe pridobili preko osem milijonov evrov premoženjske koristi," so zapisali. Več podrobnosti niso pojasnili.

Po navedbah policije gre za preiskavo poslovnih prostorov finančne ustanove, in sicer zaradi utemeljitve sumov več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic oz. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Pri tem odvzemi prostosti in pridržanja niso predvidena.

Sporen menedžerski prevzem

Po poročanju spletnega portala Siol je preiskava povezana s spornim menedžerskim prevzemom Perutnine Ptuj, ki so ga pred desetletjem izpeljali nekdanji vodilni z Romanom Glaserjem na čelu. Prve hišne preiskave v tej zadevi je NPU opravil že leta 2017.

Zlorabo položaja očitajo nekdanji upravi Perutnine Ptuj, ki ji je predsedoval Glaser, med osumljenimi pa naj bi bili tudi nekdanja predsednica uprave Probanke Romana Pajenk ter brata Matija Šešok in Klemen Šešok, lastnika družbe Taxgroup, ki sta po ugotovitvah kriminalistov organizirala menedžerski prevzem Perutnine Ptuj.

NPU osumljenim očita, da so med letoma 2007 in 2014 izvedli več škodljivih poslov na škodo podjetij, ki so po podatkih Siola tako ali drugače povezana s Perutnino Ptuj. S tem naj bi pridobili več kot osem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Kakšna je bila vloga Abanke pri menedžerskem prevzemu Perutnine Ptuj, ni natančno znano. Ko je družbo vodil še Glaser, je bila Abanka vodja konzorcija bank upnic, ki je Perutnini Ptuj nazadnje leta 2015 odobrila reprogram posojil za 84 milijonov evrov.

Perutnino Ptuj je prek dokapitalizacije leta 2015 prevzela Slovenska industrija jekla (Sij), ta pa je družbo letos prodala ukrajinskemu živilskemu velikanu MHP-ju.