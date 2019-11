Foto: BoBo

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal Janšev odvetnik Franci Matoz, je predlog za prenos pristojnosti podal zaradi dvoma v nepristranskost odločanja okrožnega sodišča, saj so med toženimi tudi nekateri, ki so nekoč sodili na omenjenem sodišču ali pa so zaposleni v isti sodni stavbi. Pri tem se Matoz sklicuje na sodno prakso iz tožbe SDS-a za odškodnino v isti zadevi.

Takrat je vrhovno sodišče odločanje Višjega sodišča v Ljubljani o pritožbi SDS-a zoper prvostopenjsko sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča preneslo v reševanje Višjemu sodišču v Mariboru. Po junijskem pisanju Dela je prenos predlagalo višje sodišče samo, in sicer zaradi ljubljanskega višjega sodnika Milana Štruklja (bil je eden od toženih), ki je bil predsednik senata višjega sodišča, ki je potrdil obsodilno sodbo v zadevi Patria.

Janša z odškodninsko tožbo od države, nekdanje tožilke in štirih sodnikov zahteva nekaj več kot 900.000 evrov odškodnine. Očita jim nezakonito delo v procesu Patria, ki je na koncu zastaral. Poleg države so med toženimi nekdanja državna tožilka in zdajšnja odvetnica Branka Zobec Hrastar, avtorica obtožnega predloga v zadevi Patria, okrajna sodnica Barbara Klajnšek, ki je na prvi stopnji Janeza Janšo, Antona Krkoviča in Ivana Črnkoviča obsodila na zaporne kazni.

V tožbi so se znašli še višji sodnik Milan Štrukelj, ki je bil, kot rečeno, predsednik senata višjega sodišča, ki je potrdil obsodilno sodbo, ter vrhovna sodnika Vesna Žalik in Branko Masleša. Žalikova je bila poročevalka v senatu vrhovnega sodišča, ki je odločal o zahtevi za varstvo zakonitosti in potrdil obsodilno sodbo višjega sodišča, Masleša pa je predsedoval omenjenemu senatu. Obsodbo je, kot je znano, ustavno sodišče na koncu razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje, ki pa ga ni bilo, saj je zadeva prej zastarala.

Ustavno sodišče je sodbo razveljavilo predvsem zaradi ne dovolj konkretiziranih znakov kaznivega dejanja sprejemanja oziroma dajanja obljube nagrade v zadevi oklepniki 8 x 8, kar je obtoženim očitala obtožnica. Eden od razlogov za razveljavitev je bila tudi ugotovitev ustavnih sodnikov, da bi se moral Masleša izločiti iz odločanja. Masleša je Janševo tožbo za Delo označil kot absurdno.