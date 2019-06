Novinarki na sojenju Janezu Janši v povezavi z žaljivim tvitom. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Celjsko sodišče je predsedniku SDS-a Janezu Janši konec novembra izreklo tri mesece pogojne kazni s preizkusno dobo enega leta zaradi razžalitve novinarke in urednice Televizije Slovenija Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek. Janšo sta tožili zaradi žaljivega tvita iz marca 2016.

Kot je na svojem profilu na Facebooku zapisala Carlova, je višje sodišče v Celju zdaj razveljavilo trimesečno pogojno zaporno kazen, ki se je nanašala na žaljivi tvit. In sicer ne iz vsebinskih, temveč iz procesnih razlogov, češ da je bila ena izmed sodnic porotnic imenovana v nasprotju s sodnim redom. Sledilo bo novo sojenje.

Kot piše Delo, se je višje sodišče strinjalo z Janševim odvetnikom Francijem Matozom, da je pri sodbi prišlo do kršitve, ki omogoča njeno razveljavitev. Na sodnem naroku oktobra lani se je namreč za izbrano porotnico izkazalo, da je članica SDS-a, zato so jo zamenjali. Zamenjavo pa je sodišče izpeljalo napačno, saj jo je s seznama porotnikov izbrala vodja strojepisk, ki za to ni pooblaščena. Vsebina sodbe višjih sodnikov tako sploh ni zanimala.

"S kolegico Mojco Šetinc Pašek razveljavitev jemljeva kot etapno zadevo, vsekakor pa želiva, da je končna sodba brez sence dvoma o kakršnih koli nepravilnostih. Še naprej verjameva v pravno državo; v nepristransko, nepolitično in avtonomno sodstvo, ki ne kloni pred pritiski in se ne prestraši žaljivega prvaka ene od političnih strank," je še zapisala Carlova.

Novinarka in urednica TV Slovenija sta Janšo tožili zaradi tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š." Kot je Janša dejal v zagovoru, s tvitom ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo, novinarki pa sta vztrajali, da je bil poniževalen in žaljiv do njiju kot žensk in novinark.

Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi civilno. Janši je bilo naloženo plačilo po 6.000 evrov tako Carlovi kot Šetinc Paškovi.