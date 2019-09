Finančni ministri skupine G7 opozarjajo, da projekti, kakršen je libra, vzbujajo resne regulatorne in sistemske skrbi, pa tudi širša vprašanja. Foto: Reuters

Mersch je izpostavil, da bo veliko odvisno od tega, kako široko bo sprejeta libra, za katero stojijo ameriški velikan Facebook in njegovi partnerji, in ali bo evro v njeni rezervni košarici.

Digitalna valuta bi lahko ne le ogrozila nadzor ECB-ja nad evrom, temveč prizadela tudi likvidnost bank v evrskem območju, posledično prenos denarne politike, zastavljene v Frankfurtu, če bi prišlo do zmanjšanega povpraševanja po skupni evropski valuti, pa bi ta lahko izgubila tudi trenutno mednarodno vlogo, njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na to, da ima družbeno omrežje Facebook po svetu dve milijardi uporabnikov, bi lahko spletni velikan iz Silicijeve doline privabil ogromno uporabnikov, ki bi libro uporabljali za spletne nakupe, finančne storitve in plačila.

Svarilo pred Facebookovimi "prevarantskimi obljubami"

"Iskreno upam, da ljudje v Evropi ne bodo v skušnjavi, da obrnejo hrbet varnosti in trdnosti vzpostavljenih plačilnih rešitev in kanalov ter se odzovejo klicu Facebookove sirene, njenim prevarantskim in izdajalskim obljubam," je bil neposreden Mersch.

Da projekti, kakršen je libra, vzbujajo resne regulatorne in sistemske skrbi, pa tudi širša vprašanja, so že julija opozorili tudi finančni ministri skupine sedmih najrazvitejših držav na svetu G7. Strinjali so se, da tovrstne digitalne valute predstavljajo tveganje za stabilnost mednarodnega monetarnega sistema in da ni primeren čas za njihovo implementacijo.

Evropska komisija medtem preverja, ali bi libra omejevala konkurenco, prav tako jo zanima, kako bi na trg vplivala integracija denarnice Calibra v aplikaciji Whatsapp in Messenger v lasti Facebooka. Minuli mesec je v zvezi s tem sprožila predhodni postopek, ki se pogosto spremeni v uradno preiskavo.

Nova digitalna valuta libra, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov, naj bi bila po načrtih svojih idejnih očetov v uporabi prihodnje leto. Varčevanje, transakcije in nakupi z njo naj bi bili tako preprosti, kot je pošiljanje sporočil.

Lansirati jo namerava konzorcij, v katerem so poleg Facebooka tudi podjetja, kot so Mastercard, Visa, PayPal in Uber. Facebook medtem vzpostavlja svojo denarnico za novo valuto, poimenovano Calibra.