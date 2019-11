Odločitev EIB-ja je v skladu s politiko EU-ja. Prejšnji teden so finančni ministri članic soglasno podprli manjšanje financiranja projektov, povezanih s plinom, nafto in premogom. Foto: EPA

Prepoved financiranja takšnih projektov je del nove energetske politike EIB-ja, ki je bila sprejeta z "veliko" večino, so sporočili iz banke. "Sprožili bomo najambicioznejšo podnebno investicijsko strategijo med vsemi javnimi finančnimi ustanovami," je po poročanju nemškega portala Deutsche Welle dejal predsednik EIB-ja Werner Hoyer.

Da bi se projekti lahko prijavili za posojilo EIB-ja, bodo morali pokazati, da lahko proizvedejo eno kilovatno uro energije z manj kot 250 gramov izpustov ogljikovega dioksida, s čimer so izločili tradicionalne plinske elektrarne.

Projekti, povezani s plinom, bodo sicer še mogoči, a bodo morali temeljiti na, kot so se izrazili v banki, "novih tehnologijah", kot so zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, kombiniranje proizvodnje toplote in elektrike ali uporaba obnovljivih plinov z zemeljskim plinom.

EIB je lani izdal za 55,6 milijarde evrov posojil. Foto: EPA

Podpredsednik banke Andrew McDowell je dejal, da gre za "pomemben prvi korak".

Do prepovedi financiranja projektov s fosilnimi gorivi bo prišlo leto pozneje, kot je bilo prvotno predlagano, zaradi lobiranja članic Evropske unije, ki so delničarke banke.

Sprememba politike pomeni tudi, da bo EIB dajal prednost posojilom za energetsko učinkovitost, tehnologijo z manj ogljičnimi izpusti in izboljšave energetskega omrežja.

EU si prizadeva okrepiti ukrepe proti podnebnim spremembam. Prejšnji teden so finančni ministri članic soglasno podprli manjšanje financiranja projektov, povezanih s plinom, nafto in premogom.

Nemčija je bila proti popolni prepovedi

V četrtek je nemški zunanji minister Heiko Maas dejal, da "Evropa mora biti vodilna, saj bodo le tako druge države, kot sta Kitajska ali Indija, ostale na začrtani poti".

A Nemčija je bila ena izmed držav, ki so se upirale popolni prepovedi EIB-jevega financiranja projektov s fosilnimi gorivi. Konservativci v nemški vladi so namreč hoteli, da se prepoved ne bi nanašala na infrastrukturo za zemeljski plin, češ da bi to pomagalo državam, da zmanjšajo uporabo premoga, ki še bolj onesnažuje.

Okoljevarstvene skupine so previdno pozdravile odločitev EIB-ja. Opozorile so, da prepoved vsebuje luknje za nekatere plinske projekte. Okoljevarstveniki so razočarani tudi zaradi enoletnega zamika prepovedi.