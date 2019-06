Nigel Farage se je odrekel sodelovanju z Matteom Salvinijem in Marine Le Pen. Foto: EPA

"Po kratkem srečanju s članom skupine ENF pretekli teden je bilo veliko namigovanja, ki ga je spodbujal tudi ta posameznik, da se bo Stranka brexit pridružila njihovi politični skupini," je v izjavi zapisal Farage. "Lahko potrdim, da to ne drži in da se stranka ne bo pridružila ENF-u," izjavo navaja spletni portal Politico.

Britanski evroposlanec, čigar stranka je na nedavnih evropskih volitvah v Združenem kraljestvu slavila z osvojenimi 29 mandati, se je pretekli teden srečal s članom italijanske Lige Marcom Zannijem. Ta je takrat ocenil, da bi lahko dogovor o sodelovanju dosegli ta teden.

Pogoj za ustanovitev skupine 25 poslancev Za ustanovitev politične skupine je v Evropskem parlamentu potrebnih 25 poslancev iz najmanj četrtine držav članic.

Salvini je sicer pred časom napovedal "super politično skupino" skrajne desnice v Evropskem parlamentu, a mu te očitno ne bo uspelo sestaviti. ENF-u se sicer predvsem na račun uspeha Lige, ki je v Italiji osvojila 28 mandatov, obeta okrepitev v novem sklicu parlamenta.

Farage namerava preoblikovati evroskeptično politično skupino

Farageev tiskovni predstavnik je medtem pojasnil, da nameravajo preoblikovati evroskeptično politično skupino Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD), ki jo Farage vodi v trenutnem sklicu Evropskega parlamenta in v kateri je tudi italijansko Gibanje petih zvezd, ki se je neuspešno skušalo pridružiti Zelenim in ALDE-ju. Glede na izide volitev se skupini v novem sklicu napoveduje manjše število evropskih poslancev.