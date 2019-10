Sylvie Goulard je v času, ko je bila evropska poslanka, prejela zajetne honorarje ter domnevno zlorabila sredstva pri zaposlovanju asistentov. Foto: EPA

Zaradi preiskave evropskega urada za boj proti goljufijam Olaf glede zlorabe sredstev pri zaposlovanju asistentov ter prejema zajetnih honorarjev za delo za think tank v času, ko je bila evropska poslanka, so na Sylvie Goulard leteli očitki iz vseh političnih skupin.

Že prvo vprašanje od Francois-Xavierja Bellamyja iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) se je nanašalo na Olafovo preiskavo v teku. Poslanec jo je vprašal, kako si predstavlja, da je lahko evropska komisarka, medtem ko je zaradi iste zadeve odstopila kot francoska obrambna ministrica.

Goulardova je odgovorila, da velja domneva nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda, in poudarila, da ni bila obsojena. Poudarila je tudi, da v Franciji velja drugačna tradicija v takšnih primerih kot v EU-ju. Poleg tega je izpostavila, da je odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve presodil, da v njenem primeru ne gre za navzkrižje interesov. Denar je sicer že vrnila.

Tudi socialdemokratka Christel Schaldemose, ki je bila na vrsti druga, je kandidatko vprašala, če se ji ne zdi problematično, da je njena integriteta načeta. "Čista sem," je odgovorila Goulardova, a očitno evropskih poslancev ni prepričala, saj so se vprašanja o tem nadaljevala.

Evropski poslanci ji očitajo tudi mastne zaslužke za njeno delo za think tank ameriškega in nemškega državljana Nicolasa Berggruena, ki ga je opravljala vzporedno s svojim delom evropske poslanke. Poslanka levice Katerina Konečna je pikro pripomnila, da je "prava zvezda", ker je kot evropska poslanka obenem služila več kot 10.000 evrov na mesec za delo za think tank, saj si sama ne more predstavljati, da bi hkrati opravljala dve takšni službi.



Pogoste so tudi kritike, da njeni odgovori tudi vsebinsko niso prepričljivi. Slovenska evropska poslanka Romana Tomc je tvitnila, da je Goulardova razočarala z dogovori glede svojih finančnih zadev, da ni pojasnila ničesar in da se spreneveda. "Očitno je, da tudi vsebinsko ne obvlada vseh področij".

Na koncu zaslišanja je Goulardova, kandidatka za komisarko za notranji trg priznala, da je "naredila napake". Parlamentarni viri so pred zaslišanjem ocenjevali, da je Goulardova, kandidatka francoskega predsednika Emmanuela Macrona, "prevelika, da bi lahko padla", a trenutno ne kaže več tako.

Po poročanju Politica bo Francozinja od poslancev prejela dodatna pisna vprašanja.



Proti Reyndersu vložena že druga obtožnica zaradi pranja denarja v DR Kongu

Belgijec Didier Reynders, kandidat za komisarja za pravosodje, je v Bruslju na zaslišanju v Evropskem parlamentu obljubil obrambo vladavine prava in zavrnil vse očitke glede korupcije.

Že v uvodnem nagovoru je zavrnil očitke na svoj račun in poudaril, da vladavina prava vključuje tudi domnevo nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda.

Proti Reyndersu poteka preliminarna preiskava zaradi obtožb o pranju denarja pri gradnji belgijskega veleposlaništva v DR Kongo, orožarskem dogovoru s Kazahstanom in o nepravilnostih pri dodeljevanju dveh milijard evrov finančne pomoči Libiji.

Reynders trdi, da lahko vsak postane tarča korupcijskih očitkov enega človeka. Foto: EPA

Reynders je poudaril, da se lahko vsakomur zgodi, da postane tarča korupcijskih očitkov ene osebe. Belgijske oblasti so tik pred zaslišanji ustavile preiskavo proti njemu zaradi očitkov glede korupcije in pranja denarja v DR Kongo. Nato je nekdanji obveščevalec Nicolas Ullens, ki je sprožil že prvo preiskavo, podal novo ovadbo.

Nova pritožba po navedbah Ullensa temelji na 18 poročilih obveščevalnih služb med letoma 2009 in 2015, ki Reyndersa in druge vladne uslužbence obtožujejo pranja denarja. Belgijsko državno tožilstvo je obtožnico predalo bruseljskemu tožilstvu.

Ullens je za Reuters dejal, da preprosto ni prav, da bi Reynders postal novi komisar za pravosodje. Nekdanji agent je lani po 11 letih zapustil obveščevalno službo VSSE z razlago, da organizacija ni več transparentna.

61-letni liberalec Reynders, ki je po izobrazbi pravnik, ima bogate ministrske izkušnje. Minister je brez prekinitve od leta 1999. Do leta 2011 je bil v šestih različnih vladah finančni minister, od tedaj do imenovanja za komisarskega kandidata je zunanji minister, od nedavne vladne krize je pristojen tudi za obrambo.

Belgijec suvereno odgovarjal na vprašanja

Številna vprašanja med zaslišanjem so se nanašala na vladavino prava, zlasti na načrtovan nov mehanizem za obrambo te temeljne evropske vrednote. Belgijec je na vprašanja članov odborov za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter pravne zadeve odgovarjal suvereno, v francoščini, nizozemščini in angleščini.

Zatrdil je, da bo spodbujal kulturo vladavine prava in si prizadeval, da bo nov mehanizem s polno paro deloval v prihodnjem letu. Pokrival bo vse članice, in sicer s poudarkom na tistih, kjer je zaznati največje težave.

"Naša osnovna naloga je zavarovati mir in temeljne vrednote, saj je to ključno tudi za zagotovitev zaupanja državljanov v evropski projekt," je še izpostavil Belgijec, ki bo nad vladavino prava bdel skupaj s podpredsednico za vrednote in transparentnost Vero Jourovo.

Portugalka Ferreira prepričala poslance ...

Elise Ferreira je prepričala poslance. Foto: EPA

Kandidatka za komisarko za kohezijo in reforme, Elisa Ferreira, je po poročanju Politica poslance prepričala z detaljnim poznavanjem evropskih politik, pri odgovorih pa je izbrala previden pristop, brez visokoletečih obljub. V prvih 100 dneh je napovedala predlog za tranzicijska sredstva pokrajinam, odvisnih od premogovne industrije.

"Nikoli ne pozabite zaprtih tovarn, izgubljenih služb, zmanjšanih plač in pokojnin ter pametnih mladih ljudi, ki so odšli," je pozvala k potrebnim reformam v času, ko "globalizacija in vse hitrejše tehnološke spremembe proizvajajo izjemen pritisk na lokalna gospodarstva". Izpostavila je, da bodo nekatere članice imele težave z izvajanjem reform ob upoštevanju pravil javnega financiranja.

Zavrnila je možnost konflikta interesov, ker je njen mož odgovoren za podeljevanja sredstev nekaterim pokrajinam na Portugalskem, glede česar jo je povprašala avstrijska poslanka iz EPP-ja Simone Schmiedtbauer.

... prav tako Maltežanka Dallijeva

Dallijevi se obeta resor za enakopravnost. Foto: EPA

Odbor za enakopravnost je kmalu po zaslišanju izrazil podporo komisarski kandidatki Heleni Dalli iz Malte. V uvodni izjavi je poudarila, da mora 21. stoletje biti stoletje ženske enakopravnosti. V prvih 100 dneh namerava vzpostaviti delovno skupino za enakopravnost ter čimprej predstaviti dolgo pričakovano strategijo za enakopravno spolov, se boriti proti stereotipizaciji spolov in promovirati zastopanost gibalno oviranih ljudi v evropski zakonodaji.

Politico izpostavlja, da so bili med 25 evroposlanci, ki so ji zastavili vprašanja, le štirje moški.

Za tretji dan zaslišanj je bila predvidena tudi romunska kandidatka Rovana Plumb, ki jo je pravosodni odbor Evropskega parlamenta zavrnil. Romnuija je predlagala dva nova kandidata, Dana Nico in Melabnio-Gabrielo Ciot.