Foto: Reuters

Kot je Johnson poudaril za britanski časnik Mail on Sunday, bo v primeru, če ne pride do dogovora z Evropsko unijo, že našel način, da obide odločitev parlamenta, ki ga zavezuje, da mora preložiti brexit.



"Bolj kot Hulk postane jezen, močnejši je," je ponazoril Johnson. "Hulk vselej pobegne, ne glede na to, kako tesno je zvezan v okove - in tako je tudi v primeru naše države. Izstopili bomo 31. oktobra in to bomo izpeljali."

Britanski parlament je vztrajno zavračal dogovor, ki ga je z EU-jem izpogojevala Johnsonova predhodnica Theresa May, ta mesec pa so zavrnili brexit brez dogovora, s čimer so razburili številne Britance, ki so pred tremi leti glasovali za izstop Velike Britanije iz Unije.



Johnson "zelo samozavesten"



Johnson se bo v ponedeljek sestal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Pred pogovori po poročanju časnika vlada previden optimizem, da se pogajanja z Brusljem približujejo preboju.

Johnson je v zvezi s srečanjem dejal, da je "zelo samozavesten".

V teku so dobri pogovori glede vprašanja meje na irskem otoku, je še dodal, pri čemer podrobnosti ni navedel.

Glavno jabolko spora je varovalo za preprečitev trde meje na irskem otoku v dogovoru o brexitu, katerega namen je ohranitev odprte meje na Irskem, Velika Britanija pa bi ostala del evropske carinske unije, dokler ne bi dosegli trgovinskega sporazuma.

EU poudarja, da je cilj, da varovala ne bi bilo treba nikoli uporabiti in da bi našli ustrezno rešitev v okviru pogajanj o sporazumu o prihodnjem partnerstvu.