Vodja laburistov Jeremy Corbyn, pod katerim se je stranka premaknila precej na levo, za propad pogovorov o brexitu z vlado krivi njeno nestabilnost. Foto: Reuters

Pogovori, ki so trajali šest tednov, so po Corbynovih besedah šli "tako daleč, kolikor so lahko". Poudaril je, da je zaradi priprav za izbiro novega vodje konservativcev "položaj vlade vse bolj nestabilen, njena avtoriteta pa je spodkopana". To spodkopava zaupanje v sposobnost vlade, da bi dosegli kompromisni dogovor, je poudaril v pismu premierki Theresi May.

Pogovore o brexitu je sicer opisal kot podrobne in konstruktivne. Pojasnil je, da so lahko na nekaterih področjih dosegli dogovor, a da pomembnih razlik v politikah niso mogli premostiti.

Premierka May se je strinjala, da so bili ti pogovori konstruktivni in da so dosegli določen napredek. "Na določenih področjih smo našli skupne točke. Vendar pa so se druga vprašanja izkazala za težja. Predvsem nismo mogli preseči dejstva, da med laburisti ni enotnega stališča, ali želijo izpeljati brexit ali izvesti drugi referendum, s katerim bi izstop preklicali," je povedala na predvolilnem dogodku v Bristolu.

Kot piše Guardian, Theresa May ne more sprejeti tega, da bi lahko laburisti vztrajali pri drugem referendumu o vsakršnem dogovoru o brexitu. Glavna opozicijska stranka ima namreč usklajeno stališče o tem, da bi zahtevali drugi referendum o dogovoru, ki ga je premierka dosegla z Brusljem. Glede tega, ali bi zahtevali tudi referendum o dogovoru o brexitu, ki bi ustrezal njihovim zahtevam, pa laburisti niso usklajeni, poroča The Guardian.

Laburistična stranka bo sicer "podrobno preučila" vsak predlog vlade, je zagotovil Corbyn. A če ne bo "bistvenih sprememb", bodo še naprej nasprotovali dogovoru o brexitu, ki ga je premierka sklenila z EU-jem.

Tako bodo zdaj vladajoči konservativci in laburisti po poročanju BBC-ja predvidoma začeli pogovore glede možnosti v povezavi z brexitom, ki jih bodo dali na razpolago poslancem in poslankam.

Bo dobil parlament več možnosti?

Premierka je medtem potrdila, da bi lahko zdaj znova parlamentu dali na voljo več možnosti glede brexita, o katerih bi glasovali na nezavezujočem glasovanju. V uradu poremierke niso želeli izključiti možnosti, da bi to glasovanje potekalo že prihodnji teden.

V prvem tednu junija je sicer v poslanski zbornici predvideno glasovanje o zakonu o izstopnem sporazumu, ki skupaj z izjavo o prihodnjih odnosih sestavlja dogovor o brexitu. Premierka naj bi po tem glasovanju določila datum svojega odstopa.

Če bodo poslanci in poslanke zakon zavrnili, bo premierka po navedbah virov v stranki v začetku junija odstopila. Konservativci bodo nato predstavili časovnico imenovanja novega vodje stranke in s tem tudi premierja. Konservativni poslanci bodo imenovali dva kandidata, o katerih bo nato odločalo članstvo, so v četrtek sporočili v vladajoči stranki.

Vlada si želi, da bi zakon sprejeli pred poletnimi počitnicami, to je pred koncem julija.

Corbyn sicer meni, da to ne bo možno. Zakona laburisti po njegovih besedah ne podpirajo. Pa tudi če bi ga, ne podpirajo predvidene časovnice.

Britanski parlament je doslej že trikrat zavrnil izstopni dogovor, tako da so morali brexit, ki je bil sprva predviden za 29. marec, že večkrat preložiti. Nazadnje so se sredi aprila Theresa May in voditelji 27 držav EU-ja dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra.