Nov načrt zmernih poslancev vladajoče konservativne stranke predvideva, da bi preložili brexit za dva meseca, to je do 23. maja, v tem obdobju pa bi "dokončali pogajanja", poroča BBC. "Torijci" pričakujejo, da bi ta predlog lahko dobil večino v parlamentu, torej tudi podporo opozicijskih laburistov.

Britanska Theresa May v intenzivnem pogovoru s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom ob robu vrha Evropske unije in Arabske lige v egiptovskem Šarm El Šejku. Čas se izteka, nihče pa točno ne ve, kako se bo končal "brexit poker"? Foto: EPA

Poslanci bodo glasovali najkasneje 12. marca

Mayeva je medtem iz Šarm El Šejka, kjer se udeležuje vrha Evropske unije in Arabske lige, sporočila, da bo novo glasovanje o dogovoru o brexitu najkasneje 12. marca, to je le 17 dni pred načrtovanim odhodom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (VB) iz EU-ja, ki je predviden za 29. marec. Vodja opozicije Jeremy Corbyn je Mayevo opozoril, da zavlačuje z glasovanjem zato, ker želi poslance postaviti pred izbiro, "da se odločijo med njenim slabim dogovorom ali pa med katastrofalnim odhodom brez dogovora".

V sredo dogovor o brexitu spet pred britanske poslance

Mayeva je dolgo zavračala možnost, da bi preložila odhod VB-ja iz EU-ja, zdaj pa je ta možnost precej verjetna. V sredo bodo britanski poslanci znova vlagali amandmaje k obstoječemu dogovoru o brexitu, ki je bil januarja z veliko večino zavrnjen. Če bo potrjen amandma poslanke laburistov Yvette Cooper in konservativca Oliverja Letwina, potem bodo poslanci dobili možnost, da zahtevajo preložitev brexita, če dogovor ne bo dosežen do 13. marca.

Največja težava irsko varovalo

Mayeva se medtem z Brusljem intenzivno pogaja o dodatnih pravnih zagotovilih za t. i. irsko varovalo (backstop), najbolj sporno točko dogovora, ki preprečuje, da bi se na irski otok vrnila trda meja. Kritiki dogovora se namreč bojijo, da bi lahko to varovalo postalo trajno in vodilo do postopne integracije Severne Irske z Irsko. Bruselj sicer vseskozi zavrača, da bi bil pripravljen odpirati že izpogajan dogovor o brexitu, je pa pripravljen Britancem dati določena pravna zagotovila.