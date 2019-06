Puigdemont je pred pregonom v Španiji zaradi zagovarjanja katalonske neodvisnosti pobegnil v Belgijo. Foto: Reuters

"Šli bomo po svoji poti za dosego svojih pravic. In zmagali bomo," je v Hamburgu napovedal Puigdemont, ki je izrazil prepričanje, da bo lahko sodeloval na ustanovnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo na začetku julija, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Evropa mora spoštovati volivce in njihove odločitve. Evropska demokracija bo na preizkušnji in videli bomo, ali bo obveljala volja ljudi," je še dejal nekdanji katalonski predsednik, sicer zagovornik neodvisne Katalonije.

Puigdemont je na nedavnih evropskih volitvah osvojil poslanski mandat, a so njemu in še enemu izvoljenem poslancu, Toniju Cominu, prepovedali vstop v Evropski parlament. V parlamentu so za spletni portal Politico pojasnili, da jima akreditacije niso podelili, ker od španskih oblasti še niso prejeli seznama evropskih poslancev iz Španije. To pomeni, da se bosta morala za prevzem poslanskega mandata vrniti v Španijo, kjer pa jima zaradi sodelovanja pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije grozi aretacija.

Evropski parlament je konec maja sicer odvzel vse začasne akreditacije, ki so jih odobrili novoizvoljenim evropskim poslancem iz Španije.

Puigdemont in Cominu sta se uradno pritožila predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju in generalnemu sekretarju Klausu Welleju, ki naj bi odločil o zavrnitvi akreditacij. V pritožbi zahtevata "dokumente, ki dokazujejo prepoved" in dostop do posnetkov varnostnih kamer, na katerih je videti, kako so jima preprečili vstop. Pritožbo zaradi "diskriminatorne obravnave" je Puigdemont vložil tudi evropski varuhinji človekovih pravic Emily O'Reilly.

Puigdemont je bil vodilni kandidat zavezništva JutsxCat/LLiures per Evropa (Združeni za Katalonijo/Svoboda za Evropo), ki je v Španiji prejela 4,64 odstotka glasov podpore in dva mandata v Evropskem parlamentu.

Po referendumu o samostojnosti Katalonije oktobra 2017 in glasovanju v katalonskem parlamentu v korist katalonske samostojnosti, so španske oblasti Puigdemonta odstavile in obtožile upora, za kar mu grozi do 30 let zaporne kazni. Da bi se izognil zaporu, se je zatekel v Belgijo.