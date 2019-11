Siegfried Muresan je član Evropskega parlamenta od leta 2014. Po volitvah maja letos je bil izvoljen za enega od podpredsednikov politične skupine EPP. Foto: Reuters

Izbira kandidata za komisarja je bila ena od prvih odločitev nove manjšinske desnosredinske vlade, ki ji je romunski parlament v ponedeljek izglasoval zaupnico. Vlada pod vodstvom Ludovica Orbana se je odločila, da ne bo predlagala nobenega od kandidatov, ki so bili v igri pod prejšnjo vlado, ampak je izbrala Muresana.

Prvotna romunska kandidatka za komisarko Rovana Plumb je podobno kot madžarski kandidat neslavno propadla že pred začetkom zaslišanj. Ker je bila nato na zaslišanju neuspešna še francoska kandidatka, nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ni mogla pravočasno sestaviti svoje ekipe, da bi jo lahko Evropski parlament potrdil in bi nastopila mandat v skladu z načrti 1. novembra, je poročal dopisnik RTV Slovenija Igor Jurič.

Nova Evropska komisija od 1. decembra?

Z oblikovanjem nove vlade v Romuniji se je, kot kaže, spet začel odvijati komisarski klobčič v Bruslju. Von der Leynova z Muresanom dobiva še zadnjega manjkajočega kandidata. Tako je teoretično mogoče, da njena komisija 1. decembra, kot je trenutno načrtovano, nastopi svoj mandat. Skozi sito parlamenta bosta morala tudi nova kandidata Francije Thierry Breton in Madžarske Oliver Varhelyi.

Najprej mora zeleno luč novim kandidatom prižgati parlamentarni odbor za pravne zadeve, ki je pred mesecem dni izločil kandidata iz Romunije in Madžarske. Nato morajo vsi opraviti zaslišanja in na zasedanju Evropskega parlamenta konec meseca bi bilo mogoče potrditi novo komisijo. To bi bil idealen scenarij, vendar nihče ne more zagotoviti, da se bo uresničil.

Parlament namreč močno vztraja – tako kot tudi von der Leynova –, da mora biti nova komisija spolno uravnotežena. Z novimi predlogi se to razmerje ruši v korist moških. Položaj dodatno zapleta še Združeno kraljestvo, ker ni izstopilo iz Unije, kot je bilo načrtovano 31. oktobra. Če bo, ko bo delo nastopila nova komisija, še v povezavi, mora London predlagati novega komisarja. Imena za zdaj v Bruslju še ni, se pa že pojavljajo govorice, da bi lahko von der Leynova svoj mandat nastopila šele 1. februarja.