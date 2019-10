Foto: Reuters

Parlament bi o novi komisiji lahko glasoval na prvem ali drugem plenarnem zasedanju 13. in 14. novembra v Bruslju ali na plenarnem zasedanju od 25. do 28. novembra v Strasbourgu, a na potezi je von der Leynova, so povedali viri po današnjem sestanku konference predsednikov.

Na Twitterju se je odzval tudi tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta Jaume Duch in izrazil pričakovanje Evropskega parlamenta, da bo nova Evropska komisija začela z delom z enomesečno zamudo. "Parlament je pripravljen, da pravočasno glasuje, tako da bi nova komisija začela z delom 1. decembra," je tvitnil Duch in tudi pozval k čimprejšnjemu imenovanju novih treh kandidatov za evropske komisarje.

Ključna je bila nepotrditev francoske komisarske kandidatke

Glasovanje o novi komisiji je bilo predvideno prihodnjo sredo, vendar tega po neuradnih navedbah tehnično ni več mogoče izvesti. Trenutno ni niti novih imen iz Pariza, Bukarešte in Budimpešte. Ko bo nove kandidate potrdila von der Leynova, jih mora preveriti parlamentarni odbor za pravne zadeve, nato morajo odgovoriti na pisna vprašanja, potem morajo opraviti zaslišanje.

Nova komisija naj bi začela delati 1. novembra, vendar je nepotrditev francoske komisarske kandidatke Sylvie Goulard na izpitu v Evropskem parlamentu minuli teden vse postavil na glavo. Prav tako v Bruslju še čakajo na nova kandidata Romunije in Madžarske, potem ko je parlament prvotna kandidata, Laszla Trocsanyija in Rovano Plumb, zaradi navzkrižja interesov zavrnil že pred zaslišanji.

Von der Leynova pričakuje od vseh treh držav dva kandidata - žensko in moškega.

To ne bo prvič, da bo komisija nov petletni mandat začela z zamudo. Z zamikom sta na primer začeli delati obe komisiji pod vodstvom Portugalca Joseja Manuela Barrosa, leta 2004 zaradi zapletov ob imenovanju s tritedensko zamudo, leta 2009 pa zaradi zamud z uveljavitvijo lizbonske pogodbe februarja, namesto novembra.

V vmesnem času je 'stara' komisarska ekipa opravljala tekoče posle. Tako bo tudi z ekipo Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja. V Bruslju zatrjujejo, da bo Evropa delovala naprej tudi po 1. novembru, ne glede na to, kdo bo sedel v palači Berlaymont, sedežu Komisije v Bruslju.