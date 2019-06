Andrej Babiš, Mateusz Morawiecki, Viktor Orban in Peter Pellegrini so se dobili na neformalnih pogovorih v madžarski prestolnici. Foto: EPA

Premierji Češke, Poljske, Madžarske in Slovaške so se zbrali na posvetovanju v Budimpešti teden dni pred vrhom v Bruslju, ko bodo voditelji Evropske unije začeli pogovore o delitvi najvišjih položajev v povezavi in iskali kompromise med državami ter političnimi skupinami.

Voditelji se morajo dogovoriti o novem predsedniku Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke.

Češki premier Andrej Babiš je po pogovorih Višegrajske skupine v Budimpešti dejal, da četverica držav nima ambicij po imenovanju kandidatov za najvišje položaje, ampak si želijo, da evropski voditelji izberejo najboljšega kandidata za vse.

Glede trenutnega podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča, čigar ime se je pojavljalo kot kandidat Višegrajske skupine za vodenje Evropske komisije, je Babiš povedal, da so ga v pogovorih le omenili, vendar so se bolj osredotočili na vprašanje – vodilni kandidat ali nekdo drug.

Prek Twitterja je Babiš povedal, da namesto vodilnega kandidata (spitzenkandidat) potrebujejo vodjo Evropske komisije, ki bo odražal interese vseh članic, vključno z Višegrajsko skupino.

Iz kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana so v izjavi za javnost zapisali, da bo Višegrajska skupina na vrhu EU-ja prihodnji teden predstavljala skupen pogled glede imenovanj posameznikov in političnih usmeritev. Podprli bodo kandidate, ki bodo njihovo regijo obravnavali resno in podpirali njene interese.

Evropska ljudska stranka, ki predstavlja največjo politično skupino v Evropskem parlamentu, je za vodilnega kandidata izbrala Nemca Manfreda Webra.

Višegrajska skupina je odločna nasprotnica množičnih migracij in prevelike moči Bruslja. Foto: EPA

Nova skupina Identiteta in demokracija

Medtem je v Evropskem parlamentu nastala nova skupina, ki združuje več skrajno desnih strank, med katerimi so francoski Nacionalni zbor, italijanska Liga in nemška Alternativa za Nemčijo (AfD).

Skupina Identiteta in demokracija bo s 73 poslanci peta največja skupina v novi sestavi parlamenta, takoj za Zelenimi.

"Spremenili smo politično šahovnico Evropske unije," je dejala voditeljica Nacionalnega zbora Marine Le Pen.

"To je nov projekt, zelo nov način pristopanja do Evrope," je oblikovanje bloka populističnih strank označil poslanec Lige Marco Zanni. "Evropa mora biti zgrajena na svojih raznolikostih in razlikah," je dodal italijanski evropski poslanec, ki je bil izvoljen za vodjo politične skupine.

Nemec Jörg Meuthen (AfD) je pojasnil, da cilj skupine ni uničenje Evropske unije, ampak konstruktivno delovanje. "Ampak konstruktivno delo pogosto pomeni tudi reči ne," je še dejal.