Predvsem v poletni sezoni se pred Karavankami vijejo večkilometrski zastoji. Foto: BoBo

Boj za Karavanke se nadaljuje. Pritožbe za izbor izvajalca namreč prihajajo na vsako odločitev Darsa. Zakaj tokrat; spomnimo: Sredi septembra je Dars zožil izbor ponudnikov in sporočil, s katerim od petih bo izvedel pogajanja. Ponudbe so oddali:

najcenejšo turški Cengiz , dobrih 99,5 milijona evrov,

turški , dobrih 99,5 milijona evrov, grški Avax ,

, domači Kolektor , ki nastopa skupaj z Rikom in turškim podjetjem Merkezijem ,

, ki nastopa skupaj z in turškim podjetjem , tudi domača CGP Novo mesto in Gorenjska gradbena družba nastopata skupaj s tujci, slednji s Čehi in najdražjo ponudbo dobrih 122 milijonov evrov.

Pritožbo za revizijo sta torej oddala Kolektor ter Gorenjska gradbena družba in ker rok za pritožbe še ni zaključen, lahko pričakujemo še kakšno – glede na časovnico in možnost pritožb pa, da se gradnja ponovno zamika, medtem pa so Avstrijci na svoji strani začeli cev graditi že pred več kot letom dni. Zakaj ponovne pritožbe pa na Darsu v teku postopka ne komentirajo.

In naslednje vprašanje, zakaj naši izvajalci nastopajo skupaj s tujimi? Odgovor: nimajo referenc. "V Sloveniji se tuneli niso gradili že več kot deset let. Štejejo samo reference, ki so stare manj kot deset let. In edino slovensko podjetje, ki je gradilo tunel, je gradilo tunel dolžine 700 metrov. Tako da nobeno od naših podjetij ne more samostojno nastopati," je povedal Jože Renar z Gospodarske zbornice Slovenije.

Ali bodo reference pridobili zgolj kot podizvajalci tujcem, je zdaj težko soditi, gotovo pa je eno: številne pritožbe čas, ko bomo imeli zgrajeno drugo predorsko cev in s tem konec zastojev na Karavankah, je še daleč, saj bo sama gradnja trajala pet let.