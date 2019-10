Po skoraj dveh letih, odkar je Dars začel iskati izvajalca, je začetek gradnje druge cevi karavanškega predora še vedno zakopan v pritožbe, medtem ko na avstrijski strani cev gradijo že več kot leto dni. Kot je poročala novinarka Radia Slovenija Alenka Terlep, naj bi Dars zavrnil pritožbi Kolektorja CGP-ja in Gorenjske gradbene družbe, ki sta zahtevala revizijo postopka izbire izvajalca.

Če bo tudi Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil prav tako zavrgla pritožbe obeh konzorcijev, bo Dars lahko začel pogajanja s tremi izbranimi izvajalci. Kot so za MMC pojasnili na Darsu, se lahko ta pogajanja odvijejo zelo hitro, v nekaj dneh ali celo manj.

Foto: BoBo

Če pritožb ne bo več, "lahko pričakujemo začetek gradnje v marcu," je za Radio Slovenija povedal predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic. "Pri nas je precej drugačna poslovna kultura, v Avstriji tega pritoževanja ni," je še dodal Vidic.

Naši izvajalci si želijo izriniti tujce in graditi na domačem terenu, Karavanke pa so boj za posel reference in cene, ki se bodo v pogajanjih gotovo še znižale. Mnogi se sprašujejo, zakaj kar Avstrijci, ki so že pred dobrim letom začeli graditi na svoji strani, ne nadaljujejo gradnje tudi na našo stran. To pa ne gre ne s pravnega ne s tehničnega vidika, saj bi morali veliko izkopanega materiala v celoti prepeljati na svojo stran osem kilometrov dolgega predora, je še poročal Radio Slovenija.

V igri za gradnjo karavanškega predora tako ostajajo turški Cengiz, ki je oddal najnižjo ponudbo, vredno 99,6 milijona evrov, konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov evrov) ter konzorcij podjetij Implenia Österreich, Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona evrov).

Zunaj boja za gradnjo predorske cevi sta ostala grški J & P Avax, ki je dela ocenil na 115 milijonov evrov, in Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom s ponudbo v vrednosti 122,2 milijona evrov.