Facebook ni izrazil pretiranega razočaranja nad odhodom ustanovnih članov. Foto: Reuters

Gre za velik udarec načrtom Facebooka, da bi vzpostavil pomembno svetovno valuto. Ponudnik spletnih plačil Paypal je kot prvi vidni partner iz konzorcija izstopil pred tednom dni, a ni izključil sodelovanja v prihodnosti. V petek je sledilo več drugih velikanov.

Mastercard se je odločil, da trenutno ne bo član združenja Libra. Ostal bo osredotočen na svojo strategijo in svoja prizadevanja za omogočanje finančne vključenosti po svetu, so zapisali v izjavi in dodali, da lahko takšne pobude prinesejo določene prednosti in da bodo projekt spremljali še naprej.

Tudi v Visi so navedli, da zapuščajo projekt, da pa bi se mu lahko v prihodnje znova priključili. Ta odločitev bo temeljila na več dejavnikih, vključno z zmožnostjo združenja, da izpolni vse regulatorne zahteve.

Ebay je navedel, da spoštujejo vizijo združenja, da pa so se odločili, da ne bodo več eden ustanovnih partnerjev. Stripe je sporočil, da bodo spremljali napredek libre in da so odprti za morebitno sodelovanje v prihodnje: "Stripe podpira projekte, katerih cilj je narediti spletno trgovino dostopnejšo za ljudi po svetu. Libra ima ta potencial."

Na seznamu ustanovnih članov združenja Libra je po odhodu omenjenih še 23 imen. Seznam bo javno objavljen ob prvem zasedanju sveta združenja v ponedeljek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Facebook: "Odhod na neki način osvobajajoč"

David Marcus, Facebookov direktor za projekt Libra, je na Twitterju zapisal, da je odhod velikih partnerjev osvobajajoč: "Seveda to na kratek rok niso sijajne novice, je pa na neki način to tudi osvobajajoče." "Veste, da se pripravlja nekaj velikega, kadar se vzpostavi toliko pritiska," je še zapisal nekdanji predsednik Paypala.

Še pred odhodom partnerjev so ameriški in evropski politiki ter nadzorniki finančnih sistemov pozivali k temeljitemu pregledu načrtu poslovanja libre, zaradi katere bo moral po poročanju BBC-ja prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg čez dva tedna tudi na zaslišanje v predstavniški dom kongresa.

Pritisk regulatorjev

V petek so ameriški senatorji v pismu več finančnim podjetjem zapisali, da bi lahko bila deležna "natančnih pregledov regulatorjev", če bodo sodelovala pri vzpostavitvi nove digitalne valute, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V Evropi se je preverjanja morebitnih učinkov libre na konkurenco lotila Evropska komisija, kritična je tudi Evropska centralna banka.