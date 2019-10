Foto: BoBo

Predsednik Krkine uprave Jože Colarič je ob predstavitvi naložbe pred slovesnostjo ob odprtju povedal, da so z naložbo pridobili nove kontrolno-analizne laboratorije ter prostore farmacevtskega razvoja in razvoja analitike. Gre za osemnadstropno zgradbo z 18.000 kvadratnimi metri uporabne površine. Uporabno dovoljenje so dobili že septembra lani, letos pa so do konca vgradili sodobno laboratorijsko, analizno in tehnološko opremo, ki omogoča poglobljeno raziskovalno delo na začetnih stopnjah razvoja.

Krkin direktor razvoja in raziskav Aleš Rotar je dodal, da so pomembna pridobitev prostori pilotnega farmacevtskega razvoja, namenjeni razvoju trdnih farmacevtskih oblik, ki so ključni člen v razvoju novih izdelkov. V prvem delu so prostori z laboratorijsko tehnološko opremo za razvojno-raziskovalno delo. V drugem delu je večja, polindustrijska oprema, ki je namenjena izdelavi serij za klinična preizkušanja in stabilnostna testiranja ter optimizaciji tehnologij pred prenosom v industrijsko merilo.

Najsodobnejša tehnološka oprema je podprta s tehnikami procesne analizne tehnologije, ki raziskovalcem omogočajo sproten vpogled v proces razvoja in izdelave zdravil. Novi prostori in oprema bodo Krki že v laboratorijskem merilu omogočili še naprednejšo izvedbo razvojno-raziskovalnih poskusov, so pojasnili pristojni v podjetju. Že v zgodnjih fazah razvoja bodo lahko določili ključne lastnosti izdelka, ki so pomembne za izdelavo kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil. Polindustrijska oprema jim bo omogočila razvoj tehnoloških postopkov in procesov, ki bodo prispevali k hitrejšemu prenosu v industrijsko merilo.

Sodobna laboratorijska oprema

Površino 4700 kvadratnih metrov so namenili dodatnim zmogljivostim za laboratorijsko testiranje kakovosti. V sodobno zasnovanih laboratorijih odprtega tipa so vpeljali lastne tehnične rešitve, ki omogočajo optimalno izvajanje dela. Analizna oprema obsega več kot 300 instrumentov in aparatur za testiranja ter omogoča učinkovito delo in zagotavljanje verodostojnosti podatkov. Pri gradnji so upoštevali tudi visoko raven zaščite zaposlenih in varnosti pri delu ter skrb za zaščito okolja.

Novi RKC 4 je z mostom povezan z RKC 3, ta pa z RKC 1. Z novim objektom, v katerega so vgradili sodobno laboratorijsko, analizno in tehnološko opremo, so skoraj podvojili razvojne in kontrolno-analizne zmogljivosti in pomembno nadgradili razvojno-raziskovalno dejavnost, ki je srce Krkinega vertikalno integriranega poslovnega modela, je še dejal Rotar.

Po pojasnilih novomeškega farmacevta sicer skupina, ki je v polletju ustvarila 761,3 milijona evrov prihodkov in 139,9 milijona evrov čistega dobička, ob koncu leta načrtuje 1,38 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 172 milijonov evrov čistega dobička. V Krki, kjer poteka več kot 170 razvojnih projektov za nove izdelke, desetino vseh prihodkov namenijo raziskavam, razvoju izdelkov in novim tehnologijam. V skupini Krka 29 odstotkov prodaje dosegajo z novimi zdravili, ki so jih začeli tržiti v zadnjih petih letih.