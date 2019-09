V družbi Arriva so se stavki voznikov avtobusov pred dvema letoma uprli z vsemi pravnimi sredstvi. Foto: BoBo

Ob drugi obletnici stavke voznikov avtobusov v skupini Arriva se družba s svojimi zaposlenimi ponovno srečuje na sodiščih. Predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije (SVAS) Endre Mesaroš toži svojega delodajalca, saj mu ni izplačal vseh prihodkov, kot bi mu jih po sodbi sodišča moral.

Kot smo že poročali, so v Arrivi Mesarošu med delom vročili izredno odpoved delovnega razmerja z očitkom, da je blatil ugled delodajalca z izjavami za medije o tehnični neustreznosti voznega parka, prav tako pa naj bi si Mesaroš protipravno prisvojil 90 centov od prodane vozovnice. A je sodišče v presoji primera presodilo, da ima zaščita sindikalnega delovanja prednost, obenem pa poudarilo, da v Arrivi Mesarošu sploh niso vročili pisnega opozorila. Arrivi je sodišče tako naložilo, da mora Mesaroša vzeti nazaj na delo in mu povrniti vse zapadle prihodke iz obdobja nezakonite odpovedi.

V Arrivi "pozabili" vrniti dodatek na delovno dobo

V Arrivi so Mesarošu sicer povrnili razliko v plači, a je ob pregledu zneska ugotovil, da so mu pri tem vrnili zgolj znesek osnovne plače, ne pa tudi dodatka na delovno dobo in dodatka za delovno uspešnost, do katerih je upravičen. Po podatkih Mesaroša ga je delodajalec tako prikrajšal za dobre tri tisočake s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

V Sindikatu so ob tem zgroženi in poudarjajo, da to kaže, kako je zaščita delavca kot šibkejše stranke v delovnem razmerju popolnoma neustrezna. Dejstvo, da mora Mesaroš s tožbo iztožiti tisto, kar mu pripada s pravnomočno sodbo. "Sprevrženo in z našega stališča obsojanja vredno," je dejal Damjan Volf in dodal, da bi morali "odgovorni pri njegovem delodajalcu končno tudi odgovarjati za svoja dejanja, saj je ta dejavnost, ki jo močno podpiramo s subvencijami slovenski davkoplačevalci."

Izdatne subvencije za kršilce delavskih pravic

Volf namreč ob tem poudarja, da davkoplačevalci letno prek subvencij podjetjem, ki izvajajo redni javni linijski avtobusni prevoz, namenimo 24,4 milijona evrov. "Poleg tega se za subvencioniranje vozovnic dijakov in študentov tako v cestnem kot tudi železniškem prometu dodatno zagotavlja še 44,3 milijona evrov in kot pika na i pa so tukaj še lokalne skupnosti (občine), ki za organiziran mestni promet, zagotavljajo dodatno še 20 milijonov evrov subvencij za izvajanje mestnega prometa." Zato se mu še toliko bolj sprevrženo zdi, da se ob taki javni podpori nadaljuje delodajalčev boj za omejevanje sindikalnega delovanja.

Vsi ti že obupani poskusi delodajalske strani pa jasno potrjujejo našo domnevo, da se poskuša za vsako ceno onemogočiti naš proaktivni delavski boj v dejavnosti cestnega potniškega prometa, ki se izdatno subvencionira z našim davkoplačevalskim denarjem. Damjan Volf

Sodišče je v sodbi glede nezakonite odpovedi Mesarošu med drugim izpostavilo, da je delodajalec posegel v njegovo pravico do svobodnega izražanja, pravico do stavke in svobodo sindikalnega združevanja, ki so opredeljene v Ustavi RS. Kljub temu pa so takrat na ministrstvu na naša vprašanja odgovorili z načelno obsodbo kršitve delavskih pravic, a obenem napovedali, da ne načrtujejo ukrepov, saj je sistem dober.

Zakonitost stavke v Alpetourju znova na prvostopenjskem sodišču

Na prvostopenjsko sodišče se vrača tudi tožba, s katero v skupini Arriva zahtevajo, naj sodišče presodi, da je bila stavka v družbi Arriva Alpetour nezakonita. Prvostopenjsko sodišče je na prvem sojenju presodilo, da je bila stavka v Arrivi Dolenjska in Primorska zakonita, ne pa tudi stavka v Arrivi Alpetour. A je drugostopenjsko sodišče ugodilo pritožbi sindikata in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Drugostopenjsko sodišče je presodilo, da je bila stavka v Arrivi zakonita, v ponovno sojenje pa je vrnilo ugotovitev sodišča, da stavka v Alpetourju ni bila zakonita.Foto: SVAS

Takrat je sodišče prve stopnje presodilo, da je sindikat Alpetourja pri KNSS Neodvisnost zakrivil postopkovne napake pri pripravi stavke. Drugostopenjsko sodišče pa temu ni pritrdilo in je poudarilo, da je pri presoji postopkov sindikata skladno z mednarodnimi konvencijami treba upoštevati voljo članov sindikata glede stavke, česar pa prvostopenjsko sodišče ni storilo. Zato je zadevo vrnilo na prvo stopnjo z navodilom, da mora sodišče upoštevati tudi voljo članov sindikata glede same stavke.

Odpuščen tudi sindikalist v Alpetourju

Sodišče pa bo moralo presojati tudi o tem, ali je stavko v Alpetourju organiziral SVAS. Volf ob tem poudarja, da SVAS v času stavke ni imel članov v Alpetourju in stavke ni mogel organizirati. "Vsi ti že obupani poskusi delodajalske strani pa jasno potrjujejo našo domnevo, da se poskuša za vsako ceno onemogočiti naš proaktivni delavski boj v dejavnosti cestnega potniškega prometa, ki se izdatno subvencionira z našim davkoplačevalskim denarjem," poudarja Volf.

Sicer pa so v družbi Arriva Alpetour tudi predsedniku sindikata v Alpetourju Nenadu Dakiću nekaj mesecev po stavki podali odpoved delovnega razmerja. Tudi Dakić je svojo pravico iskal na sodišču, a se mu je z delodajalcem pred začetkom sojenja uspelo poravnati za neznan znesek.