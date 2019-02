V Perutnini so napovedali, da bodo načrte in nadaljnji razvoj skupine Perutnina Ptuj predstavili na novinarski konferenci, na kateri bodo predstavili tudi lanske poslovne rezultate. Foto: BoBo

Potem ko je Agencija za varstvo konkurence (AVK) minuli teden ukrajinski skupini MHP odobrila nakup omenjenega deleža Perutnine Ptuj od Slovenske industrije jekla (Sij), je Sij prek spletne strani Ljubljanske borze sporočil, da je ukrajinska skupina MHP s preknjižbo 9,896.842 delnic pridobila 90,69-odstotni delež Perutnine Ptuj.

Delničarji Perutnine so na izredni skupščini, na kateri je bilo prisotnega 98,82 odstotka kapitala, v nadzorni svet za štiriletni mandat imenovali Uroša Ilića, Viktorijo Kapeljušno, Maksima Pisarjeva, Jaroslava Mihajlovskega in Vitalija Adamčuka, so sporočili iz družbe.

Kdo so novi nadzorniki? Uroš Ilić je odvetnik iz Ljubljane, preostala četverica pa prihaja iz MHP-ja ‒ Viktorija Kapeljušna je finančna direktorica v upravljajoči družbi MHP SE, Maksim Pisarjev predsednik uprave MHP SE, Jaroslav Mihajlovski vodja evropskega oddelka v MHP SE, Vitalij Adamčuk pa je direktor kompleksa za vzrejo brojlerjev v družbi Mironovska perutninska farma (Mironovskaja pticefabrika), ki je ena od glavnih proizvodnih enot skupine MHP.

Delničarji so iz nadzornega sveta odpoklicali Andreja Zubitskega, Polono Marinko, Evgenija Zvereva, Dagmar Planko in Heleno Ploj Lajovic. Še naprej pa so v nadzornem svetu predstavnik kapitala Simon Černetič in predstavniki zaposlenih Albina Vrbnjak, Gregor Tkalec in Natalija Veršič.

Ustanovna seja nadzornega sveta

Novi nadzorni svet se je že sestal na ustanovni seji in za predsednika nadzornega sveta imenoval Ilića, za njegovo namestnico pa Kapeljušno. Nadzorniki so imenovali tudi nove člane uprave.

V upravi so poleg Enverja Šišića, ki je bil imenovan za predsednika uprave, še Jevgenij A. Dranov, oba sta že prevzela vodenje družbe, ter David Visenjak, ki bo mandat začel po razširitvi števila članov uprave. Uprava je bila namreč do zdaj dvočlanska ‒ vodil jo je Tibor Šimonka, član pa je bil Vjačeslav Korčagin. Obema je mandat v Perutnini prenehal, nadaljevala pa bosta mandat članov uprave Skupine Sij.

Zveza, da bodo še naprej razvijali blagovno znamko

"S strateškim vstopom skupine MHP v Perutnino Ptuj bo naše podjetje končno lahko uresničilo vse notranje potenciale, ki smo jih razvijali že več let. Prepričan sem, da bo Perutnina Ptuj s pomočjo novega strateškega lastnika, z zavzetostjo zaposlenih, z dobrim sodelovanjem z rejci ter z zvestobo potrošnikov, ki uživajo naše izdelke, lahko presegla svoje dosedanje okvire delovanja v regiji," je dejal Šišić.

Kdo sestavlja upravo? Enver Šišić je v Perutnini Ptuj delal med letoma 1998 in 2014, med drugim kot razvojni tehnolog, vodja proizvodnje pripravljenih jedi in večjih investicijskih projektov v tujini ter direktor družbe Perutnina Ptuj B. Nato je bil do leta 2016 direktor Lactalisove tovarne Dukat v Zagrebu. Konec leta 2016 se je vrnil v Perutnino in postal izvršilni direktor za proizvodnjo v skupini Perutnina Ptuj.

David Visenjak je v Perutnini Ptuj od leta 2002, med drugim je bil vodja prodajnega področja Avstrija in večjega tujega kupca, direktor izvoza in direktor prodaje v skupini Perutnina Ptuj. Zadnji dve leti je bil kot glavni izvršilni direktor za komercialo v skupini Perutnina Ptuj odgovoren za področje prodaje, marketinga, nabave in logistike.

Jevgenij A. Dranov prihaja iz skupine MHP, kjer je bil vodja poročanja v družbi MHP SE. Med letoma 2010 in 2014 je delal kot višji revizor v podjetju Deloitte, leta 2014 pa je prevzel funkcijo vodje poročanja v MHP-ju. V svoji karieri v MHP-ju je bil odgovoren za finančno poročanje, združitve in prevzeme ter finančni nadzor nad globalnim poslovanjem MHP-ja, so zapisali v družbi.

Končni znesek kupnine bo znan po prejemu revidiranih rezultatov Perutnine Ptuj za preteklo leto. Potrebna tržna vrednotenja neto poštene vrednosti sredstev in drugih izračunov združitve poslovnih rezultatov pa še niso zaključena, so navedli v Perutnini.

Dodali so, da so po sklenitvi dogovora ponovno potrdili zaveze, da bodo ohranjali in izboljšali standarde kakovosti, ohranjali obstoječa in zagotavljali nova delovna mesta ter da bodo na podlagi obstoječega poslovnega modela razširili proizvodnjo ter razvijali izdelke in prepoznane blagovne znamke Perutnine Ptuj.

MHP računa na svetlo prihodnost

"Veseli nas, da smo sklenili dogovor ter da lahko pričnemo z uresničevanjem naših ambicioznih načrtov, ki prinašajo prednosti zaposlenim, rejcem, lokalni skupnosti ter širši lokalni perutninski industriji," je zapisal direktor MHP Holdinga Jurij Kosjuk. Za skupino MHP je sicer to prva tovrstna združitev v evropskem prostoru.

Izrazil je prepričanje, da njihov partnerstvo Perutnini Ptuj prinaša svetlo prihodnost. "Z združitvijo močnega vodstvenega znanja obeh podjetij ter vlaganjem v nove objekte in tehnologije lahko spodbudimo razvoj proizvodnih lokacij, poglobimo sodelovanje z lokalnimi partnerji ter okrepimo prodajo izdelkov in blagovnih znamk Perutnine Ptuj, hkrati pa krepimo njeno priljubljenost na pomembnih trgih, kjer je prisotna," je navedel.

Partnerstvo po njegovih besedah MHP-ju prinaša status najhitreje rastočega ponudnika perutnine v Evropi in predstavlja pomemben strateški korak k doseganju cilja, da postanejo "pomemben igralec na mednarodnem trgu perutnine".

Sij ni zmogel sočasno vlagati v metalurški oddelek in Perutnino Ptuj

Predsednik upravnega odbora skupine Sij Andrej Zubitski je dejal, da so od vstopa v živilsko podjetje v letu 2015 zagotavljali "stabilno lastništvo in finančno sposobnost, dobre vodstvene in poslovne prakse, predvsem pa uspešno poslovanje".

Dodal je, da Sij zaradi obsežnih 10-letnih naložb v primarni metalurški oddelek ni imel zadostnega potenciala za sočasne naložbe v Perutnino Ptuj. "Iz tega razloga je bil naš cilj poiskati poslovnega partnerja iz iste panoge, ki bo z vlaganji omogočal nadaljnji razvoj Perutnine Ptuj, hkrati pa ji z ohranjanjem obstoječega poslovnega modela in trajnostnega poslovanja dajal zagon, s katerim bi še naprej skrbel za zaposlene, rejce, lokalno skupnost in preostale deležnike," je povedal Zubitski.