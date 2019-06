V Adrii Airways predvidevajo, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali na začetku naslednjega meseca. Foto: BoBo

V Adrii so pojasnili, da gre večinoma za nočne polete na relaciji Ljubljana–Skopje–Ljubljana in Ljubljana–Priština–Ljubljana, nekaj poletov pa je bilo odpovedanih tudi na posameznih drugih relacijah. Danes so tako na primer odpovedali polete na relaciji Ljubljana–Frankfurt–Ljubljana ter dve rotaciji na relaciji Ljubljana–Priština–Ljubljana. Namesto odpovedi so združili polete Ljubljana–Podgorica–Sarajevo–Ljubljana, Ljubljana–München–Zürich–Ljubljana in Ljubljana–Skopje–Tirana–Ljubljana.

Zagotovili so, da so potniki obveščeni in da se trudijo vsem potnikom, ki so jim polete odpovedali, najhitreje poiskati alternativne polete. "Za nastale okoliščine in povzročene nevšečnosti se vsem potnikom opravičujemo in zagotavljamo, da delamo vse, da poiščemo najbolj optimalne rešitve za njihovo potovanje," so dodali.

V Adrii naj bi imeli že dlje časa likvidnostne težave

V prevozniku v večinski lasti družbe AA International Aviation Holding oz. nemškega sklada 4K Investments predvidevajo, da bodo svoje operacije stabilizirali na začetku julija. Na Siolu so zapisali, da so po informacijah njihovih dobro obveščenih virov razlog za množične odpovedi poletov tehnične težave z letali in pomanjkanje članov posadk. V primeru podobnih težav letalske družbe najemajo letala s posadko, a pri Adrii imajo že dalj časa likvidnostne težave, so navedli na portalu.

Potniki že nekaj časa nezadovoljni

Potniki se na družbenih omrežjih in tudi v medijih že kar nekaj časa pritožujejo nad poslovnimi praksami Adrie Airways, ki pogosto nenadoma odpove ali združi polete. Zaradi tega imajo v družbi precejšnje stroške za odškodnine, kar je pred časom v pogovoru za STA povedal tudi prvi mož družbe Holger Kowarsch.

Več srbskih novičarskih portalov je v četrtek poročalo, da je Adriia Airways pri Evropski komisiji sprožila postopek proti Srbiji zaradi državne pomoči, ki so jo v Beogradu dodelili prevozniku Air Serbia. Ta je v 51-odstotni lasti države, 49 odstotkov pa ima v lasti letalski velikan Etihad iz Abu Dabija.

V Adrii so sprožitev postopka potrdili, več informacij pa ta trenutek niso mogli dati. Odvetnik Dragan Gajin, čigar odvetniška pisarna zastopa Adrio v tej zadevi, je medtem za nekatere srbske medije pojasnil, da v slovenskem prevozniku takšno ravnanje srbske države ocenjujejo kot nepravično in kot omejevanje konkurence na trgu letalskih prevozov.

Državna pomoč po njegovih besedah ni zgolj v nasprotju s srbsko nacionalno zakonodajo, ampak je tudi kršitev srbskih obveznosti iz sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju z EU-jem. Na Siolu so spomnili, da je pred letom dni Adria Airways podobno pritožbo vložila proti Alitalii oz. Italiji, a jo Evropska komisija še vedno preučuje. Sama Adria pa je bila pred več leti v postopku Evropske komisije na zahtevo nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair, vendar v Bruslju niso ugotovili nepravilnosti.