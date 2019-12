Intereuropa po prestrukturiranju v zadnjih letih posluje dobro. Foto: BoBo

Pošta Slovenije je s konzorcijem prodajalcev, ki so ga sestavljale SID banka, NLB, Nova KBM, Gorenjska banka, SKB banka in Banka Intesa Sanpaolo, maja letos sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic Intereurope. Transakcija se je končala novembra, ko je pošta pridobila 9.168.425 navadnih delnic in 10.657.965 prednostnih delnic po enotni ceni 1,45 evra na delnico in skupno odštela 28,75 milijona evrov.

Intereuropa je sicer izdajateljica 27.488.803 delnic, od tega je 16.830.838 navadnih delnic in 10.657.965 prednostnih delnic. Pošta, ki je že lastnica vseh Intereuropinih prednostnih delnic, želi priti še do preostalih 4.171.775 navadnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Petkovo trgovanje so končale pri 1,42 evra.

Pošta Slovenije za delnico ponuja 1,45 evra, ponudba pa bo veljavna od 10. decembra do 13. januarja 2020 do 12. ure. Prevzem Intereurope je sicer največja naložba Pošte Slovenije do zdaj.

Še prej pa bo Intereuropa dobila nove nadzornike. Uprava je namreč za 30. december sklicala skupščino, na kateri bodo po julijskem odstopu vseh štirih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu imenovali nove člane nadzornega sveta.

Pošta Slovenije za člane nadzornega sveta predlaga generalnega direktorja Pošte Borisa Novaka, člana poslovodstva Andreja Rihterja in Vinka Filipiča ter nekdanjega nadzornika Milana Perovića. Omenjeni bodo v nadzornem svetu koprskega logista zamenjali Vojka Čoka, Roka Rapeta, Matijo Vojska (ta je bil sicer medtem imenovan v upravo Intereurope in ima zamrznjen mandat člana nadzornega sveta) in Jožeta Golobiča.

Intereuropa po finančnem in poslovnem prestrukturiranju v preteklih letih posluje dobro. Na ravni skupine je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 120,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani, vendar šest odstotkov manj kot po načrtih. Čisti dobiček se je skladno z načrti povečal za dva odstotka na 4,2 milijona evrov.