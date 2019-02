ZDA si prizadevajo druge države prepričati, naj Huaweijevo tehnologijo prepovejo. Foto: Reuters

Ameriške oblasti so svoje zaveznike v zadnjih tedniih večkrat posvarile pred uporabo vseh Huaweijevih izdelkov in vložile obtožnico proti podjetju, kazenski postopek pa so uvedle tudi proti finančni direktorici podjetja Meng Vandžov, sicer Renov hčeri.

Ren je v pogovoru za BBC zatrdil, da bo Huawei zdržal vse pritiske. "Ne obstaja način, na katerega nas ZDA lahko uničijo. Svet ne more brez nas, saj smo zelo napredni. Tudi če bodo prepričali še več držav, da začasno ne uporabljajo naših naprav, lahko za nekaj časa zmanjšamo proizvodnjo," je dejal. Wawshington je obtožil, da so vse preiskave njegovega podjetja politično motivirane. "Nasprotujem vsemu, kar so naredile ZDA, saj so takšna politično motivirana dejanja nesprejemljiva. ZDA rade sprožajo sankcije proti drugim," je dodal.

Mengova bila aretirana decembra

Huawei je v ZDA obtožen 23 kaznivih dejanj, med očitki so bančne goljufije, oviranje pravosodja in kraja tehnologij. Mengovo so na podlagi ameriškega zapornega naloga aretirali v Kanadi in je v hišnem priporu v Vancouvru. Aretirana je bila decembra lani in se bori proti izročitvi ZDA. Washington zahteva njeno izročitev, uradni Peking pa je že zagrozil s protiukrepi. Od Kanade je zahteval njeno takojšno izpustitev, hkrati pa so na Kitajskem nemudoma aretirali tri kanadske državljane in enega obsodili na smrt. Kitajske oblasti so nad ameriškimi obtožbami resno zaskrbljene.

Če bodo luči na Zahodu ugasnile, bo Vzhod še vedno sijal. Amerika ne predstavlja sveta. Ren Žengfej

Huawei, ki je drugi največji proizvajalec prenosnih telefonov na svetu, Američani obtožujejo, da je prek svojih hčerinskih družb posloval z Iranom v času mednarodnih in ameriških sankcij. Na zahodni obali ZDA pa obtožnica proti Skycom Tech in Huawei Device USA zajema deset točk zaradi kraje poslovnih skrivnosti, finančnih prevar in oviranja pravosodja. Hčerinski družbi Huaweija naj bi telekomunikacijskemu velikanu T-Mobile kradli tehnologijo za testiranje pametnih telefonov. Gre za robotski sistem tappy, ki oponaša človeške prste. Huawei trdi, da so se v zvezi s tem s T-Mobilom poravnali že leta 2017.

Huawei je drugi največji proizvajalec prenosnih telefonov na svetu. Foto: Reuters

Peking obtožbe zavrača

Zaradi varnostnih pomislekov so opremo Huaweija iz svojih bodočih omrežij 5G že izločile ZDA in Avstralija. Nova Zelandija je največjemu telekomunikacijskemu operaterju preprečila uporabo Huaweijeve tehnologije pri izgradnji svojega naprednega omrežja, Češka pa ga je domnevno izločila iz 20 milijonov evrov vrednega javnega naročila za vzpostavitev davčnega portala. Decembra se je tudi britanski največji operater BT odrekel Huaweijevi tehnologiji v svojem mobilnem omrežju 4G, potem ko so tuje obveščevalne agencije podjetje izpostavile kot varnostno grožnjo. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo pa je prejšnji teden poudaril, da bi bilo za ZDA težko sodelovati z državami, ki umeščajo Huaweijevo opremo blizu pomembnih ameriških sistemov.

Peking ameriške obtožbe označuje za neutemeljene. "ZDA se ne držijo nazaj pri brezobzirnem izmišljevanju vseh možnih neutemeljenih obtožb," je pred dnevi dejala predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva in ZDA obtožila, da ustvarjajo spor med Kitajsko in drugimi državami, kar ni "ne pošteno, ne moralno".