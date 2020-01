Stečajnemu upravitelju je uspelo prodati parkirišče ob tovarni. Foto: BoBo

Kot je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa, bi v primeru predčasne odprodaje proizvodnega kompleksa na Polzeli lahko nastale težave s skladiščenjem še neprodane opreme in zalog.

Hohnjec tudi predvideva, da bo unovčenje proizvajalne opreme in preostalih premičnin potekalo vsaj še leto dni.

Polzela ima še vedno neprodane prodajalne v Mariboru, Ljubljani in Novem mestu, prav tako je lastnica tovarniškega kompleksa na Polzeli, ki med drugim obsega novo in staro upravno stavbo, prodajalno outlet, vratarnico, pakirnico ter šivalnico skupaj s pripadajočimi zemljišči.

Po Hohnječevih napovedih bo tovarniški kompleks začel prodajati letos, pričakuje pa, da bi bile lahko nepremičnine prodane do 30. junija prihodnje leto.

Prav tako pričakuje končanje postopkov izterjave do konca letošnjega septembra, unovčenje opreme in zalog do konca leta, poplačila ločitvenih, prednostnih in navadnih upnikov do konca oktobra 2021, zaključna dela in oddajo končnega poročila do konca novembra leta 2021 ter zaključek stečaja konec leta 2021.

Prodani le celjska prodajalna, parkirišče in apartma v Čatežu

Doslej je uspela prodaja celjske prodajalne, prodajalno Polzele ob tovarniškem kompleksu na Polzeli pa je s septembrom lani najela estonska družba Sirekar Hulgi. Po Hohnječevih besedah bo najem trajal vsaj leto dni, mesečna najemnina pa je 530 evrov. Leta 2018 je Estoncem v najem oddal tudi del tovarniškega kompleksa, ki ga uporabljajo za skladiščenje.

Družba Sirekar Hulgi je sicer od septembra 2018 lastnica blagovne znamke Polzela, za kar je takrat skupaj z zalogami gotovih izdelkov odštela 389.000 evrov.

Poleg omenjenega je stečajnemu upravitelju doslej uspelo prodati apartma v Čatežu in parkirišče pri tovarni, medtem ko je bila prodaja opreme, ki jo je ponujal na spletni dražbi, kljub velikemu zanimanju le delno uspešna.