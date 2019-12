Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Podjetje je nezakonito skrivalo številne podatke. To je TV Slovenija ugotovila ob pripravljanju oktobrske preiskovalne oddaje o Telekomu.

Predsednica nadzornega sveta Telekoma Barbara Kürner Čad pravi: "Telekom se stalno obnaša odgovorno. Skrbimo za to, da je korporativno upravljanje na najvišji stopnji."

Sestavni del korporativnega upravljanja je tudi zakonito in transparentno poslovanje. Ali konkretno: šele po pritožbi in torej odločbi informacijske pooblaščenke smo dobili naslednji podatek: Telekom je agenciji, ki je po zamenjavi Rudolfa Skobeta formalno iskala novega predsednika uprave, plačal 28 tisoč evrov. Matjaž Merkan, ki so ga predlagali, pa je nato odstopil že po dveh mesecih.

Višino plačila so na Telekomu skrivali, vrednosti pogodbe prav tako niso objavili na spletu, kot bi morali, še več – težave s pridobivanjem podatkov je imela tudi pooblaščenka. Pomenljivo je namreč, da je solastnik agencije Competo zdaj že prav tako nekdanji predsednik uprave Petrola, Tomaž Berločnik. Ali je na te skrivalnice reagiral nadzorni svet?

"Na Telekomu imamo pooblaščenca, ki skrbi za skladnost poslovanja. Ta pooblaščenec vedno pripravi mnenje," je izjavila Kürner Čadova. "Ker je to strokovnjak s tega področja, mu zaupamo."

Pooblaščenec, ki mu nadzorni svet zaupa, je Jernej Nemec – in tudi v drugem primeru, ko smo zaprosili za podatke v zvezi z računalniškim podjetjem Marand, je Telekom ravnal napačno, ugotavlja pooblaščenka. Enako v tretjem primeru, kjer smo zaprosili za testne naprave podjetjem. Na podatke, ki jih je Telekom označil za poslovno skrivnost, pooblaščenka pa določila objavo, še čakamo.

Sicer pa je upravljanje in nadziranje državnih podjetij vroča tema že od zamenjav v vrhu Telekoma in Petrola. Kdo torej nadzira poslovanje, kakšen je vpliv politike in kakšen interesnih omrežij, ali res poteka spopad za obvladovanje državnih podjetij – pa so izzivi četrtkovega preiskovalnega projekta skupine EkstraVisor, ki bo ob 20. uri na prvem programu TV Slovenija.