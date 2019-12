Arbitražno sodišče v Švici je konec oktobra ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, in tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi naložilo plačilo 17,595 milijona evrov kupnine, skupaj z zamudnimi obrestmi in plačilom stroškov postopka.

Telekom Slovenije je postal edini družbenik Antenna TV SL in jo preimenoval (nazaj) v Planet TV. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma, so odločitev sodišča izpolnili, s čimer je bil na začetku novembra v poslovni in sodni register vpisan prenos 34-odstotnega poslovnega deleža družbe Antenna Slovenia B. V. v družbi Antenna TV SL na družbo Telekom Slovenije. S tem je Telekom Slovenije postal edini družbenik Antenna TV SL.

Hkrati z vpisom prenosa poslovnega deleža je Telekom Slovenije podjetje preimenoval v Planet TV, sprejel nov akt o ustanovitvi družbe ter odpoklical direktorico Petro Šušteršič. Njej je mandat potekel 30. novembra, s 1. decembrom pa je vodenje družbe prevzel Rolando Žel.

V pogodbi določilo, da mora Telekom grški delež v Antenni odkupiti

Telekom je imel z grško družbo Antenna Group sklenjeno pogodbo, po kateri mora od Grkov kupiti njihov delež, to je tretjino v skupni družbi Antenna TV, ki izdaja Planet TV. Ko je Antenna Group želela izstopiti iz lastništva, se s Telekomom nista mogla dogovoriti o znesku plačila za približno tretjinski delež.

Po pisanju Financ so Grki družbo, ki je imela konec leta 2018 nekaj manj kot 12 milijonov evrov negativnega kapitala, cenili na 88 milijonov evrov, Telekom pa na 17 milijonov evrov. "Skladno z medsebojno pogodbo sta bili pripravljeni cenitvi družbe tako od Telekoma kot od Antenne Slovenia. Ker je bila razlika v ceni velika, smo v Telekomu cenitvi ugovarjali, ker se strankama ni uspelo dogovoriti glede primerne vrednosti tretjinskega deleža, je drugi družbenik vložil zahtevo za arbitražo s sedežem v Ženevi," so pred enim mesecem potrdili pri Telekomu Slovenije.

Telekom je moral poleg tega plačati še pravne storitve. Družbo je pred arbitražnim razsodiščem zastopala švicarska odvetniška pisarna Umbricht. "Stroški zastopanja in ekonomskih ter pravnih strokovnjakov, ki jih je angažirala odvetniška pisarna, so znašali 1,2 milijona evrov, taksa za arbitražo 200.000 evrov, skupni stroški nasprotne stranke 1,1 milijona evrov, zamudne obresti do danes pa 2,8 milijona evrov," so novembra dodali pri Telekomu.