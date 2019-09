"Vodja - štajger ponesrečenih rudarjev poziva k takojšni akciji! Zbrati je potrebno junaško ekipo reševalcev, ki bo rudarje rešila iz temnih globin … Kdo bo kos nalogi?" Foto: 4. Dritl

Javnosti bodo projekt predstavili danes ob 19. uri. Projekt je podprla trboveljska občina, so sporočili iz Delavskega doma Trbovlje.

"V najglobljem predelu trboveljskega rudnika – Črni luknji, iz katere izvirajo najbolj nenavadne legende in kjer se je skozi stoletja kopal najkvalitetnejši črni premog, je prišlo do hude nesreče," opisujejo organizatorji situacijo, v kateri se bodo morali znajti obiskovalci.

Prek miselnih ugank do izhoda

Rudarji, ki so poskušali rov Črna luknja zasuti, so namreč ostali ujeti pod ogromnim zruškom. "Vodja - štajger ponesrečenih rudarjev poziva k takojšni akciji! Zbrati je potrebno junaško ekipo reševalcev, ki bo rudarje rešila iz temnih globin … Kdo bo kos nalogi?" so še razložili sosledje dogodkov, ki se bodo odvili v interaktivni muzejski dogodivščini, preko katerih bo moral vključeni obiskovalec z reševanjem miselnih ugank najti izhod. Na voljo bo tudi posebna oprema, ki bo omogočila obiskovalcem, da se bodo soočili z vsakdanjimi izzivi rudarjev.

Po besedah predstavnikov trboveljske občine in drugih sodelujočih pri projektu bo Pobeg iz rudnika tako zabaven kot tudi poučen vpogled v življenja rudarjev. Krepil bo spomin na trboveljsko rudarsko dediščino.

Most med preteklostjo in prihodnostjo

Eno glavnih poslanstev trboveljskega muzeja virtualnega rudarstva, ki je krajše poimenovan 4. Dritl, je most med preteklostjo in prihodnostjo, med rudarsko zapuščino mesta in modernimi tehnologijami.

Projekt je pripravil Četrti Dritl v sodelovanju z Občino Trbovlje v sklopu projekta Inspiracija, Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Sofinanciran je od EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.