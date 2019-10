Današnja predstavitev Reke kot EPK-ja 2020 je bila namenjena vpogledu v program, ki bo prihodnje leto prežemal vse kotičke tega hrvaškega pristanišča. Foto: Reuters

Ljubljana bo naziv sicer poskušala pridobiti za leto 2025.

"Podpis sporazuma o sodelovanju Ljubljane in Reke je okronal 40 let prijateljstva med mestoma," je povedal direktor Turistične skupnosti mesta Reka Peter Škarpa. Še naprej bodo težili k promociji obeh mest, skušali bodo zviševati kakovost turističnih produktov in življenje prebivalcev.

Reški advent in reški karneval

Čez dan so opozorili na manifestacije, ki se bodo zgodile na Reki, kot sta reški advent in reški karneval, je uvodoma povedal Škarpa.

Program EPK-ja bo po njegovih ponudil več kot tisoč najrazličnejših dogodkov, od koncertov, kulturnih manifestacij, razstav, tribun do kongresov. "Upam, da bodo številni Ljubljančani in Slovenci prišli na Reko in uživali v dogodkih," je povedal.

"V veliko čast nam je, da lahko predstavljamo Reko kot EPK 2020, saj se vsi zavedamo, da sta kultura in turizem zelo ozko povezana, pravzaprav neločljiva," pa je dejala direktorica predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Metka Bradetić. Zvečer so v Kinu Šiška Reko kot EPK še uradno predstavili s spotom in predstavniki projekta.

V stotih letih zamenjali devet držav

Prebivalci mesta so, kot je povedal Škarpa, v stotih letih zamenjali devet držav, vsaka je pustila določen pečat, zato je Reka, na kar so ponosni, danes "odprto multikulturno mesto, v katerem lahko vsak uživa in predstavlja svojo tradicijo in običaje".

Skozi vse leto se bo Reka predstavljala s sloganom Luka različnosti. Prevzem EPK bodo slovesno počastili 1. februarja 2020 v reškem pristanišču s spektaklom, ki bo potekal tako na morju kot na kopnem, nato bo 23. februarja sledila karnevalska povorka z več kot 11.000 skupinami.

Program je že mogoče prebrati na spletni strani EPK-ja in turistične organizacije.