V Ljubljani letno pripravijo 14.000 kulturnih dogodkov. Foto: Reuters

Podpisani sporazum ni le protokolarne narave, ampak vsebuje kar nekaj zavez, je ob tej priložnosti dejala vodja delovne skupine za pripravo kandidature Nina Peče Grilc. Skupni cilj partnerjev je denimo, da bo najmanj tretjina dogodkov v sklopu kulturnega programa Ljubljana EPK 2025 izvedena na območju partneric.

Po napovedih Nine Peče Grilc načrtujejo oblikovanje ambicioznega programa, s katerim bo Ljubljana skupaj s 25 občinami Ljubljanske urbane regije "preko kulture in s kulturo na različnih področjih življenja učinkovito odgovorila na izzive prihodnosti in zviševala kakovost življenja prebivalcev v regiji".

Kot pravi, je kandidatura za vse partnerje priložnost, da okrepijo vlogo kulture v svojih razvojnih načrtih, kar bo med drugim prispevalo k oblikovanju nove regionalne kulturne identitete, z novimi povezavami kulturnih producentov in z razvijanjem novih občinstev.

Uspešna izvedba projekta EPK bo imela po njenem mnenju pozitiven učinek na razvoj celotne regije, tako na razvoj kulture kot tudi na razvoj drugih področij, ki so tesno povezana z njo - turizem, izobraževanje, zdravje, socialna kohezivnost, kulturne in kreativne industrije, varstvo okolja in druga.

Sklep, da Ljubljana kandidira za naziv EPK 2025, je občinski mestni svet sprejel aprila lani. Foto: BoBo

Javno povabilo k oddaji programskih idej za Ljubljano EPK 2025 bo objavljeno 20. septembra.

"EPK je laskavi naziv, odlična znamka in velika obveznost"

Po besedah direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Lilijane Madjar je EPK "laskavi naziv, odlična znamka in velika obveznost". Prepričana je, da bo Ljubljana v družbi 25 občin dobila priložnost za izvedbo projekta.

Sporazum so podpisali župani in predstavniki 25 občin. Foto: BoBo

Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo na MOL-u, je izrazila veselje, da je s tem, ko so se skupaj lotili tako pomembne naloge, kot je kandidatura za EPK, kultura postala vezni člen. Ker je regija že sedaj povezana skozi mnogotere projekte, tudi verjame v uspešnost projekta.

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića bodo s kulturnimi dogodki pridobili vsi. Županom občin Ljubljanske urbane regije je zaželel, da bi projekti s področja kulture segli še preko meja regije. V Ljubljani, kjer letno pripravijo 14.000 kulturnih dogodkov, pa bi se njihovo število z EPK še povečalo, je napovedal.

Sklep, da prestolnica kandidira za naziv EPK 2025, je občinski mestni svet sprejel aprila lani. Zanimanje za kandidaturo za EPK 2025 so sicer izrazili še v Kranju, Lendavi, na Ptuju in Novi Gorici skupaj z Gorico ter štirih obalnih občin - Piran, Koper, Izola in Ankaran.