Serija HBO v režiji Johna Rencka z naslovom Černobil, v kateri v glavnih vlogah nastopajo Jared Harris, Stellan Skarsgård in Emily Watson (na fotografiji), sledi dogajanju takoj po eksploziji jedrskega reaktorja. Foto: IMDb

Na družbenih medijih so se namreč pojavile številne fotografije, ki kažejo, da turisti na mestu jedrske nesreče ustvarjajo neprimerne fotografije.

40-odstotno povečanje rezervacij

Število obiskovalcev na lokaciji v Ukrajini se je povečalo, odkar se je petdelna miniserija v maju začela predvajati na programih HBO in Sky Atlantic. Turistična podjetja poročajo o 40-odstotnem povečanju rezervacij, poroča Guardian.

Vedenje nekaterih obiskovalcev je doživelo kritike, saj se na fotografijah postavljajo pred ruševine v "provokativnih pozah". Na eni od slik, ki je zakrožila po družabnih medijih, lahko vidimo žensko v spodnjem perilu. (Fotografijo lahko vidite na levi strani.) Več fotografij je bilo že izbrisanih.

"Čudovito je, da je #ChernobylHBO navdihnil val turizma v polje izključenosti," je v sredo zjutraj napisal scenarist Craig Mazin. "Ampak ja, videl sem fotografije, ki krožijo. Če obiščete Černobil, se spomnite, da se je tam zgodila strašna tragedija. Obnašajte se s spoštovanjem do vseh, ki so trpeli in se žrtvovali."

Serija v petih delih sledi zgodbi nesreče sovjetske jedrske centrale iz leta 1986, ki predstavlja eno največjih katastrof v človeški zgodovini. V središču pripovedi so junaki, ki so se žrtvovali, da bi Evropo ubranili pred uničenjem. Katastrofalna eksplozija je zaradi izpostavljenosti sevanju povzročila najmanj 4000 smrtnih žrtev, glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije.

Ocenjujejo, da je bilo v tednih po nesreči iz mestu Pripjat in okolice evakuiranih 116.000 ljudi, čeprav so posledice izpostavljenosti sevanju za širše prebivalstvo Ukrajine in Evrope še vedno zaskrbljujoče. Območje izključitve, ki presega 2.600 kvadratnih kilometrov, ostaja zaprto.

Turiste pozivajo k spoštvanju tudi v Auschwitzu

Mazinovo opozorilo sledi zaskrbljenosti glede obnašanja nekaterih turistov tudi na drugih občutljivih lokacijah, na krajih, ki so bili nekoč deležni velike groze in tragedije. Marca je denimo muzej v Auschwitzu tvitnil poziv k večjemu spoštovanju obiskovalcev, ki se fotografirajo na zloglasni železniški progi nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča, še poroča Guardian.