Dobitnik emmyja in zlatega globusa Aziz Ansari je znan po svojih vlogah v TV-serijah Master of None in Parks and Recreation. Foto: Reuters

Avtor in protagonist TV-serije Master of None se je lani januarja znašel med moškimi iz Hollywooda, obtoženimi spolnih napadov. Ansarija je na #jaztudi seznam postavilo pričevanje 23-letnega dekleta, ki je za spletno publikacijo Babe spregovorila o njunem zmenku, na katerem se je počutila "šikanirana".

Njegovo TV-serijo so po obtožbah ukinili

Po enem letu in pol od izredno odmevnega dogajanja, ko so na Netflixu med drugim po dveh sezonah ukinili njegovo TV-serijo Master of None, Ansari pravi takole: “Včasih sem se počutil prestrašenega, včasih sem se počutil ponižanega, včasih sem se počutil osramočenega, ampak ultimativno sem se počutil grozno, da se je ta oseba tako počutila. Po enem letu samo upam, da je bil korak naprej."

Kaj je z umetnostjo Michaela Jacksona in R. Kellyja?

Ansari se je letos odpravil na stendap turnejo, na kateri se prvič javno odziva na obtožbe. Kljub množici komičnih anekdot je njegov nastop prežet tudi s pozorno introspekcijo in aktivizmom za pripoznanje ranljivosti, v kateri živijo ženske in manjšine. Pred nami na odru razmišlja tudi o tem, kaj se je iz dogajanja naučil, kako se je kot moški spremenil in kako daleč zares segajo neenakosti in poniževanja, ki jih je na dan pripeljalo gibanje #jaztudi. Del stendapa posveti vprašanju, kaj danes storiti z umetnostjo, ki so jo ustvarili mnogih posilstev in drugih zlorab obtoženi umetniki, kot sta Michael Jackson in R. Kelly.

"Na neki način sem umrl"

Pove nam, kako se je počutil, ko je mislil, da je njegove kariere konec. "Videl sem svet, kjer ne bom nikoli več počel tega, in počutil sem skoraj mrtvega. Na neki način sem umrl. Ta stari Aziz, ki je rekel, "oh, privošči si" ali kar koli, je mrtev. In to me veseli. Ker se je ta tip vedno veselil tistega, kar je sledilo. Ne razmišljam več tako. Spoznal sem, da je vse to efemerno. Vse te stvari lahko v trenutku izginejo. In vse, kar imamo, je trenutek, v katerem smo, in ljudi, s katerimi smo."

V okviru turneje se je ustavil tudi v domačem New Yorku, kjer ga je režiral Spike Jonze. Posnetek, na katerem Ansari nastopa pred polno dvorano v majici z napisom Metallica, je na spletni platformi Netflix uporabnikom na ogled od torka. Jonzova režija daje enournemu dokumentiranju njegovega šaljivega pripovedovanja filmsko razsežnost ‒ od uvoda dalje, ko ga spremljamo med prihodom z newyorških ulic na oder brooklynske glasbene akademije, medtem ko v ozadju igra skladba Pale Blue Eyes skupine Velvet Underground.