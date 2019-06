Simba je dolgo pričakovani ljubljeni sin mogočnega kralja živali Mufase. Foto: Kolosej

Album bo na spletnih platformah dostopen že 11. julija, v fizični obliki pa 19. julija. Slovenska premiera filma bo 14. julija.

Filmsko glasbo so soustvarili Beyoncé, Childish Gambin, Seth Rogen, Pharrell, Chiwetel Ejiofor, Hans Zimmer, John Oliver, Elton John in še drugi razvpiti glasbeni mojstri.

Levji kralj si izposoja pripovedne elemente in motive iz Shakespearovih dram, klasične mitologije in afriških ljudskih pripovedk. Foto: Kolosej

Ali čutiš ljubezen nocoj?

Glasbeni zvezdi Beyoncé in Childish Gambino sta ustvarila novo različico slovite pesmi Can You Feel the Love Tonight, delček katere so razkrili v včeraj objavljenem napovedniku, ki ga najdete spodaj.

Ljubezenska balada Can You Feel Love Tonight v avtorstvu Eltona Johna in Tima Ricea je bila nagrajena z oskarjem in dosegla izreden prodajni uspeh. Elton John je avtor še dveh izjemno razpoznavnih pesmi iz animirane klasike iz leta 1994, I Just Can't Wait to Be King in Circle of Life. Tudi ti dve sta za film dobili novo izvedbo.

S seznama smo izvedeli tudi, da je štiri skladbe produciral Pharrell, med izvajalci pa je naveden tudi Seth Rogen, ki bo dal glas priljubljeni svinji bradavičarki Pumbi.

Elton John bo pel, da ni nikoli prepozno

Največje presenečenje je popolnoma nova pesem Never Too Late, ki je v filmu iz leta 1994 ni bilo. Kot njen avtor in izvajalec je naveden Elton John, poroča publikacija Pitchfork. Obstaja pa še skrivnostna skladba z naslovom TBA, o kateri za zdaj še ni prav dosti znanega. Na Pitchforku ugibajo, da bi bila lahko to skladba, ki jo je za film ustvarila Beyonce.

Animirani film Levji kralj iz leta 1994 je v blagajne kinematografov po vsem svetu prinesel skoraj milijardo dolarjev. Foto: Kolosej

Novega Levjega kralja v režiji Jona Favreauja so ustvarili kot "fotorealistično računalniško animacijo", ki hoče biti čim bolj podobna igranemu filmu. Animatorji so uporabili najbolj sodobna orodja – podobno kot s filmom Knjiga o džungli, ki jo je prav tako režiral Favreau.

Mufasi bo glas posodil James Earl Jones, Simbov mrki, zlonamerni stric Scar je Chiwetel Ejiofor, Simbova mama Sarabi pa Alfre Woodard. Mladega Simbo z glasom oživlja JD McCrary, Shahadi Wright Joseph pa je mlada Nala.

Nadzornik za posebne učinke, ki bodo ujeli pristnost afriških savan, je Rob Legato, so zapisali v Koloseju. Legato je priznan in z mnogimi nagradami ovenčan mojster, podpisan je pod virtualno produkcijo Avatarja, dobil je oskarja za Knjigo o džungli, Huga in Titanik ter bil nominiran za film Apolo 13.