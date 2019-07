Prizor iz filma Ne bom več luzerka, ki bo drevi odprl festival v Motovunu. Foto: SFC

Celovečerec Ne bom več luzerka Urše Menart bo eden izmed 20 celovečercev v osrednjem tekmovalnem programu, kjer bo najboljšemu filmu pripadla nagrada propeler Motovuna. Režiserka z vesno nagrajenega filma in producent Daniel Hočevar bosta po napovedih organizatorjev tudi med gosti v Motovunu na Hrvaškem.

Po filmu Urše Menart bo drevi na trgu v Motovunu sledila črna komedija Bog obstaja, ime ji je Petrunija makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske. Ta slovenska manjšinska koprodukcija je v soboto na festivalu v Pulju prejela nagrado za najboljšo režijo v kategoriji manjšinskih koprodukcij.

Filma o Pankrtih Ti lahko režiserja Janija Severja in o Kreslinu Poj mi pesem (na posnetku) režiserja Mirana Zupaniča bodo prikazali v spremljevalnem programu. Pankrti in Kreslin bodo tudi nastopili v glasbenem delu festivala. Foto: Arsmedia

100 filmov za pet festivalskih dni

V petih festivalskih dneh bodo predvajali približno 100 filmov. Festival bo med drugim ponudil torej tudi dva slovenska dokumentarca, o ljubljanski punk skupini Pankrti in kantavtorju Vladu Kreslinu. V programu kratkih filmov bo na ogled še slovenski 12-minutni film Bik režiserja Bojana Labovića.

Program kratkih filmov letos prinaša 30 naslovov. Najboljši kratki film tega festivala bo tudi nominiran za najboljši evropski film. Motovun je namreč prvi hrvaški filmski festival, ki je partner evropske filmske akademije (EFA). Zmagovalec Motovuna bo v konkurenci 20 zmagovalcev izbranih filmskih festivalov za najboljši film evropskega režiserja ali režiserke.

Letošnja tekma za nagrade bo po napovedih organizatorjev tesna. Med drugim so izpostavili ameriško komedijo Support the Girls režiserja Andrewa Bujalskega, psihološko dramo Nedolžnost švicarskega režiserja Simona Jaquemeta in film Vox Lux režiserja Bradyja Corbeta, v katerem sta zaigrala Natalie Portman in Jude Law, glasbo pa je prispevala Sia.

Prizor iz filma Vox Lux z Natalie Portman. Foto: Lol Crawley

V glavnem programu Motovuna sta še dva nagrajenca puljskega festivala s slovenskim prispevkom - igrano-dokumentarni film Dnevnik Diane Budisavljević režiserke Dane Budisavljević, v katerem igra tudi Igor Samobor ter eno izmed stranskih moških vlog Boris Ostan, ki je prejel nagrado za najboljši hrvaški celovečerec ter manjšinska koprodukcija, celovečerec Šivi, srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki je prejel priznanje zveze filmskih kritikov Evrope in Mediterana (Fedeora).

Poljski fokus in dokumentarci o populizmu

Država v fokusu je letos Poljska, iz katere se bodo predstavili predvsem mladi avtorji. Del festivala je tudi program Populizem za začetnike, v sklopu katerega bodo predvajali pet dokumentarcev o populističnih politikah, med drugim na Madžarskem, Poljskem in v Italiji. Že danes je na vrsti dokumentarec Tutti a casa, ki pripoveduje o prihodu na oblast Gibanja petih zvezd v Italiji režiserke Lise Birk-Pedersen.

Edina letošnja svetovna premiera v Motovunu bo dokumentarec Tusta o pokojnem Branku Črnecu, pevcu vplivne puljske punk skupine KUD Idijoti, ki je znan tudi po svojem političnem angažmaju. Film je režiral Andrej Korovljev.

Ob drevišnjem odprtju se bodo poklonili letos umrlemu režiserju Dušanu Makavejevu. Festivalsko nagrado 50 let pa bodo letos podelili zagrebškemu snemalcu Živku Zalarju za več kot 50 let delovanja v filmski umetnosti.

22. Motovun Film Festival se bo sklenil 27. julija.