Tretja sezona Stranger Things je premiero doživela 4. julija. Foto: IMDb

Na študijo iniciative Truth so se odzvali z izjavo, v kateri so zapisali, da "je kajenje škodljivo in lahko negativno vpliva na mlade, če je prikazano kot pozitivno“. Zavezali so se k temu, da v prihodnjih projektih, ki bodo nastali v Netflixovi produkciji, spremenijo način prikazovanja cigaret in e-cigaret, poroča spletna publikacija Deadline.

Če ne bo omejevalo zgodovinskih dejstev

Popolnoma jih bodo odstranili iz serij z oznako TV-14 oziroma PG-13, ko gre za filme. To pomeni, da v določenem programu priporočajo starševski nadzor pri mladostnikih, ki so stari pod 14 let (televizijske serije) oziroma 13 let (filmi). Ob tem so dodali, da bodo vodilo upoštevali dosledno razen takrat, ko bi to omejevalo zgodovinska ali druga dejstva.

Za nove projekte, namenjene starejšim gledalcem, bodo vzpostavili vodilo, da "ne bo kajenja, razen če je to bistveno za ustvarjalno vizijo umetnika ali zato, ker je to značilnost, ki bistveno določa lik (zgodovinsko ali kulturno)".

Prav tako obljubljajo, da bodo še letos podatke o kajenju vključili v informativni okvir o posamezni seriji, tako da lahko njihovi gledalci sprejemajo ozaveščene odločitve o tem, kaj gledajo.

Netflix vodi tudi v prikazu e-cigaret

V posodobitvi svoje študije iz leta 2018, poimenovane While you were streaming, je iniciativa odkrila 1.209 "prikazov tobačnih izdelkov" v epizodah nadaljevank v sezoni 2016–17. Največ od tega, kar 866 prikazov, je bilo predvajanih na Netflixu. Daleč največ prikazov ima Netflix tudi, kar zadeva e-cigarete.

Cigarete so izstopajoče zastopane tudi v nadaljevanki Oranžna je nova črna (Orange Is The New Black). Foto: IMDb

"Prikaz" zaobjema vse, od cigaret v pepelniku do zapakiranih škatel na trgovinskih policah. Približno 54 % jih upodablja ljudi s cigareto v roki ali ustih. Od Netflixovih 866 prikazov jih je bilo 292 mogoče videti v TV-seriji Unbreakable Kimmy Schmidt (Nezlomljiva Kimmy Scmidt), 262 v Stranger Things (Čudne stvari) in 233 v Orange Is New Black (Oranžna je nova črna). Zgodbe o Kimmy Schmidt so veliko število v veliki meri zaslužile s prizori v trgovini s polnimi policami cigaretnih izdelkov, so zapisali v študiji.

V središču študije so mladi, stari med 15 in 24 let

Raziskovalci so za spletno študijo izbrali tiste TV-serije, ki so najbolj priljubljene med mladimi, starimi od 15 do 24 let. Med njimi so bile med drugim še Hiša iz kart, Veliki pokovci in Fuller House. V poročilu se sklicujejo na zunanjo analizo, ki ugotavlja, da je izpostavljenost prikazom tobačnih izdelkov v filmih "odgovorna" za 37 odstotkov kadilcev začetnikov.