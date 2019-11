Romana Polanskega je posilstva obtožilo že več žensk, že desetletja pa ga zasleduje tudi sodni pregon zaradi spolnega odnosa s 13-letnico. Foto: EPA

O posilstvu je Valentine Monnier spregovorila v petkovem pogovoru za časnik Le Parisien, kjer je med drugim povedala, da jo je danes 86-leti Polanski prisilil v spolni odnos. "Z njim nisem imela nobenih povezav, ne osebnih ne profesionalnih, komaj sem ga poznala." O odnosu, ki ga je opisala, "izjemno nasilnega", je že tedaj povedala svoji najboljši prijateljici in še eni ženski, ki je bila takrat tudi v režiserjevi vili. Obe sta za časnik potrdili njene besede.

Oktobra leta 2017 so retrospektivo Romana Polanskega in režiserjev prihod v La Cinematheque v Parizu pospremili protesti. Foto: EPA

Na obtožbo se je odzval režiserjev odvetnik Herve Temime, ki je sporočil, da Polanski "odločno zavrača vse obtožbe o posilstvu". Ob tem je dejal, da je od domnevnega spornega dogodka minilo že skoraj 45 let, a pravosodni organi doslej še niso bili obveščeni o njem.

To je nova v vrsti obtožb proti Polanskem, ki ga že štiri desetletja zasleduje sodni pregon zaradi spolnega odnosa s 13-letnico. Leta 2009 so ga na züriškem letališču aretirali na podlagi ameriške tiralice, izdane, ker je leta 1978 pobegnil iz ZDA, potem ko je priznal posilstvo Samanthe Geimer leta 1977. Po desetih mesecih, ki jih je deloma preživel v hišnem priporu v svoji hiši na obrobju Gstaada, so julija 2010 švicarske oblasti zavrnile njegovo izročitev ZDA in ga izpustile na prostost.

Posilstva je Polanskega obtožilo tudi več drugih žensk. Leta 2010 ga je britanska igralka Charlotte Lewis obtožila, da jo je posilil leta 1983, ko je bila stara 16 let. Toliko naj bi bila ob domnevnem posilstvu stara tudi ženska z vzdevkom Robin, ki je avgusta 2017 obtožila Polanskega posilstva leta 1973. Septembra 2017 pa je nekdanja igralka Renate Langer spregovorila o posilstvu leta 1972, ko je bila stara 15 let. Odvetnik Polanskega vztraja, da so vse obtožbe neutemeljene.

Samantha Geimer, za katero je Polanski priznal, da jo je posilil leta 1977, ko je imela 13 let, je pred dvema letoma zaprosila sodišče, naj primer po več kot 40 letih opustijo, a je bila prošnja zavrnjena. Foto: EPA

Režiserja so na Beneškem filmskem festivalu nagradili s srebrnim levom za režijo, nagrado pa je v njegovem imenu prevzela žena, igralka Emmanuelle Seigner. Foto: EPA

Ko se je pred štirimi leti Polanski zaradi filmskega projekta mudil na Poljskem, je sodišče v Krakovu zavrnilo njegovo izročitev ZDA. Pred dvema letoma je Samantha Geimer zaprosila sodišče, naj primer po več kot 40 letih opustijo, a je bila prošnja zavrnjena. Temu so sledila pričevanja več žensk, ki naj bi jih Polanski spolno napadel kot mladoletnice, ker pa je večina primerov zastarala, režiser ostaja na prostosti.

Eden najvidnejših cienastov zadnjih 50 let se letos predstavlja z novim filmom Obtožujem! (J'accuse ), v katerem obravnava resnične dogodke o pregonu francoskega judovskega častnika Alfreda Dreyfusa. Kot je pred časom dejal režiser, želi v filmu, ki ga bomo v naslednjih dneh lahko videli tudi na 30. festivalu Liffe, prek razvpite afere spregovoriti o "lovu na čarovnice, paranoji glede varnosti, skrivnih vojaških sodiščih, obveščevalni službi, ki uide izpod nadzora, lažnivi vladi in besnih novinarjih". Na Beneškem filmskem festivalu je zanj prejel srebrnega leva za režijo.