Fotogenična starinska dvorana na Manhattnu, v kateri je 581 sedežev, je letos po 70 letih zaprla svoja vrata. Foto: Twitter/Netflix

Pred kinom so leta 1951 protestirali jezni katoliki. Zmotil jih je film Čudež režiserja Roberta Rossellinija, v katerem Anna Magnani igra nosečo žensko, ki verjame, da bo rodila Kristusa. Foto: AP

Velikan pretočnih vsebin, bi po nekaterih napovedih lahko ogrozil klasično kinematografsko izkušnjo, tokrat prvič jemlje v dolgoročni najem dvorano za predvajanje svojih filmov.

Po poročanju filmskega portala Deadline je Netflix podpisal desetletno najemno pogodbo. Pred tem je sicer že kdaj za krajša obdobja najemal različne kinematografe - predvajanje v redni distribuciji za vsaj krajši čas je predpogoj, da se Netflixovi filmi lahko potegujejo za oskarje in druge nagrade. (Samo letos so denimo v ameriških kinematografih predvajali 30 Netflixovih filmov, pa čeprav samo v nekaterih in samo krajši čas.)

V kinu Pariz, ki so ga odprli leta 1948, Netflix zdaj predvaja svojega letošnjega aduta za oskarje, dramo Marriage Story režiserja Noaha Baumbacha. V prihodnosti bodo kino uporabljali za "posebne prireditve, projekcije in kinematografske premiere svojih celovečercev," kot je zapisano v sporočilu za javnost.

Poslednji kino z enim samim platnom v New Yorku

"Zdaj bo kultni kino ostal odprt in bo postal dom za posebne Netflixove dogodke, projekcije in premiere pred začetkom distribucije," je družba razglasila na Twitterju.

Kino Pariz so odprli pred 71 leti, ko je trak slavnostno prerezala filmska legenda Marlene Dietrich. Prvi lastniki so bili produkcijsko podjetje Pathé, kar je pomenilo, da so na začetku predvajali samo francoske filme. Bil je ena najpomembnejših ameriških kinodvoran za umetniški film in zadnji kino z enim platnom v New Yorku. Zaprli so ga konec avgusta.

Igralska zasedba filma Marriage Story z režiserjem Noahom Baumbachom (na sredini) na premieri na beneškem filmskem festivalu. Foto: Reuters

Zagovorniki tradicionalne kinematografije so sicer v zadnjih letih večkrat izražali svoj odpor do pretočnih storitev.

Zelo na glas je bil nad prihodnostjo kinematografske izkušnje filma zaradi vse večje konkurence pretočnih vsebin na primer zaskrbljen režiser Steven Spielberg. Igralka Helen Mirren je na to temo pripomnila, da porast gledanja filmov doma "uničuje" ljudi, ki snemajo filme za veliko platno.

Analitiki se strinjajo, da bo "tradicionalna" lokacija, kot je kinodvorana, Netflixu pomagala pri rekrutiranju najpetičnejših filmskih režiserjev, ki pa si za svoje filme še vedno želijo veliko premierno slavje - in dvorana, ki je pisala filmsko zgodovino, je za kaj takega kot nalašč. Prav Noah Baumbach je v nedavnem intervjuju za Indiewire razmišljal o tem, kako pomembna je izkušnja kina: "Brez njih izgubimo kolektivno izkušnjo ob gledanju nečesa žalostnega ali smešnega."