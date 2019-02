V 70. in 80. letih je Ganz snemal z velikani nemškega avtorskega filma, kot so Werner Herzog, Volker Schlöndorff in Wim Wenders. Vloge so mu prinesle svetovno prepoznavnost. Foto: EPA

Novico o smrti je danes sporočil njegov agent.

Ganz je bil mojster igre na filmskih platnih in gledaliških odrih. Kritiki so ga vedno znova čislali in hvalili njegove igralske dosežke. Najbolj znan je bil po vlogi nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja v filmu Propad iz leta 2004, ki je zaradi realističnega portreta in igre pustila močan pečat na njegovi karieri. Nekoč je dejal, da bi se rad znebil te primerjave, a je priznal, da je to nemogoče.

Lani poleti bi se moral Ganz na salzburških poletnih igrah vživeti v pripovedovalca v operi Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta, a se je moral vlogi po nasvetu zdravnikov odpovedati.

Leta 2000 je Ganz zablestel kot Faust v 21 ur dolgi Steinovi inscenaciji Goethejevega Fausta I in Fausta II. Foto: EPA

Bil je angel v Nebu nad Berlinom

Švicarski igralec je leta 2010 prejel nagrado za življenjsko delo Evropske filmske akademije (EFA). Ganz je svoj obraz posodil nekaterim nepozabnim filmskim likom, bodisi kot angel v filmu Nebo nad Berlinom (1987) Wima Wendersa in v italijanski komediji Kruh in tulipani (2000) Silvia Soldinija.

V 70. in 80. letih je Ganz snemal z velikani nemškega avtorskega filma, kot so Werner Herzog, Volker Schlöndorff in Wim Wenders. Vloge so mu prinesle svetovno prepoznavnost.

Na svoji impresivni mednarodni igralski poti je delal tudi z drugimi znanimi režiserji, med njimi so Eric Rohmer, Theo Angelopulos in Francis Ford Coppola. Zaigral je v Luthru Erica Tilla, filmu Kompleks Baader Meinhof Ulija Edla in Bralcu Stephena Daldryja. Skupaj z igralko Iris Berben so ga leta 2010 izvolili za predsednika Nemške filmske akademije.

Prvo vlogo v filmu je dobil pri devetnajstih

Bruno Ganz je iz italijansko-švicarske družine, že zgodaj se je opredelil za igralski poklic. Pri devetnajstih letih je debitiral v filmu, v Der Herr mit der schwarzen Melone. Igralsko šolo je obiskoval v Zürichu. Potem je igral po nemških teatrih, v Göttingenu, Bremnu, tu je sodeloval tudi pri projektih Petra Zadeka. S Petrom Steinom je sodeloval pri številnih odrskih predstavah.

Leta 1970 se je priključil ansamblu Berliner Schaubühne, režirali so ga še Claus Peymann, Klaus Michael Grüber, Luc Bondy, Dieter Dorn in drugi. Leta 1972 je prvič nastopil na Salzburškem festivalu v krstni uprizoritvi dela Thomasa Bernharda Der Ignorant und der Wahnsinnige. Z vlogo v tej drami je postal igralec leta.

Leta 2000 je Ganz zablestel kot Faust v 21 ur dolgi Steinovi inscenaciji Goethejevega Fausta I in Fausta II. Leta 2003 se je Ganz podal še v dunajski Burgtheater in tam nastopil v Sofoklejevem Ojdipu na Kolonu.

